Le Ralliement acadien du Québec 2020 sera accueilli par la Société acadienne Port-Royal

La Société acadienne Port-Royal, en collaboration avec la Coalition des organisations acadiennes du Québec, organisera le troisième Ralliement acadien du Québec les 26, 27 et 28 juin prochains à Bécancour (secteur Saint-Grégoire). Cet événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Maurice Richard, président-directeur général de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour.



« Le Ralliement est, à notre mesure, un Congrès mondial acadien, qui poursuit le même objectif, soit d’amener les Québécois à retrouver leurs racines oubliées, à partager leur sentiment identitaire et à s’ouvrir sur l’Acadie éparpillée. Cet événement combine la découverte de la région de Bécancour à des causeries éclairantes, des spectacles pleins d’émotions et des occasions d’échanger avec des personnalités de tous les horizons », a déclaré le président de la Société acadienne Port-Royal, M. Normand Godin.



Maurice Richard, président d’honneur du Ralliement acadien du Québec 2020, ajoute : « Étant moi-même de descendance acadienne, c’est avec une grande fierté que j’accepte la présidence d’honneur de cet important événement qui se déroule sur la terre d’accueil de mes ancêtres déportés. C’est un devoir de mémoire envers ces Acadiens et Acadiennes qui ont fondé et fait prospérer Saint-Grégoire de Bécancour, et tant d’autres municipalités québécoises. Je vous invite à célébrer avec moi la culture et l’histoire de ce peuple résiliant, entreprenant et qui savait faire la fête! »



Le peuple acadien est issu des premiers colons français et européens venus découvrir l’Amérique à l’époque de la Nouvelle-France. Aux 17e et 18e siècles, les Acadiens habitent la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick. La déportation de 1755 disséminera 75 % de cette population aux quatre coins du monde occidental : en Nouvelle-Angleterre, en Angleterre, en France, à Saint-Domingue, à Haïti, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, plus tard, en Louisiane et au Québec. Maintenant, on estime à plus d’un million le nombre de Québécois qui ont un nom acadien et à plus de quatre millions ceux qui ont au moins un nom acadien dans leur ascendance!

Ralliement d'une communauté éparpillée

Les communautés acadiennes vivent souvent isolées les unes des autres en plus d’être éparpillées sur tout le territoire québécois. À l’image du Congrès mondial acadien, le Ralliement acadien du Québec revêt une grande importance puisqu’il a pour but de permettre aux Acadiens du Québec de se rassembler, de mieux se connaître, d’échanger et de célébrer leur fierté acadienne. Des délégués acadiens du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Louisiane sont également attendus.

Les éditions précédentes de cet événement, qui se tient tous les quatre ans, se sont déroulées à Saguenay (2012) et à Bonaventure (2016). La troisième édition mettra en lumière Bécancour, dont les visiteurs pourront découvrir les attraits et l’histoire. La ville de Bécancour a d’ailleurs reçu le prix Acadie-Québec en 2019 en reconnaissance à son apport au développement et à la consolidation des relations Acadie-Québec.

Conférences, messe et expositions



Ce grand rendez-vous est ouvert à tous, que l’on soit descendant acadien, amateur d’histoire ou tout simplement curieux d’en connaître davantage sur ce peuple qui a participé à la fondation de Bécancour et qui a contribué à bâtir le Québec moderne.



La programmation comporte une série d’activités qui se prêtent au partage et au réseautage; en effet, le programme comprend six conférences, dont une table ronde, deux spectacles, un banquet, une messe, un dîner et les visites guidées du site patrimonial de Saint-Grégoire, de son centre d’interprétation et de son cimetière. Et, dans ce rendez-vous acadien, la présence abénakise sera mise en valeur en raison des liens ancestraux qui unissent ces deux peuples.



La programmation complète et les formulaires d’inscription se trouvent sur le site Internet de la Société acadienne Port-Royal. Les places étant limitées, le délai pour s'inscrire s'achève le 11 mai 2020.