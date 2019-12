Une capsule vidéo contre la cyberintimidation pour sensibiliser et alerter

C’est au cours d’une conférence de presse tenue récemment dans ses locaux à Trois-Rivières que le Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM) a dévoilé une capsule vidéo qui vise à sensibiliser la population du Québec face aux conséquences de l’intimidation sur les réseaux sociaux (cyberintimidation). Au moment où plusieurs personnalités publiques québécoises - plus particulièrement des femmes - dénoncent les propos parfois violents tenus contre elles, souvent via les réseaux sociaux ou par courriel, l’annonce d’un nouvel outil virtuel d’éducation populaire ne saurait mieux tomber.

C’est devant une délégation d’organismes et de regroupements du milieu communautaire que Marc Benoît, coordonnateur du ROÉPAM, a pris la parole afin d’expliquer la démarche derrière la création de la capsule vidéo : « Depuis la sortie du documentaire "Troller les Trolls" réalisé par Hugo Latulippe et animé par Pénéloppe McQuade, nous avons pris conscience de la nécessité de s’investir sérieusement dans la lutte contre l’intimidation et avec notre nouvelle capsule vidéo "Ensemble, refusons l’intimidation" je crois que nous visons particulièrement juste. »

Marc Benoît a ensuite invité Valérie Deschamps, travailleuse du milieu communautaire et elle-même victime d’intimidation sur les réseaux sociaux, à prendre la parole afin de témoigner de la gravité du phénomène. « "On va te trouver. Je sais où tu travailles." Voici quelques exemples de propos très intimidants qui ont étés tenus contre moi, mais ils ne constituent que la pointe de l’iceberg», relate Valérie Deschamps. « Sur les réseaux sociaux, par écrit ou avec des memes, la haine s’exprime sans retenue et, jusqu’à tout récemment, cette forme de violence semblait tolérée. Il est temps que ça change et je crois qu’avec "Ensemble, refusons l’intimidation", nous faisons un pas dans la bonne direction », conclue-t-elle.

La capsule vidéo "Ensemble, refusons l’intimidation" du vidéaste David Leblanc est disponible dès aujourd’hui sur le site Facebook du ROÉPAM. Le regroupement communautaire invite la population à partager largement ladite capsule d’éducation populaire via les réseaux sociaux.