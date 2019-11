Semaine des entrepreneurs à l’école : une participation record en Mauricie

La Mauricie a connu une participation record dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école, une réalisation d’OSEntreprendre propulsée dans la région par les Carrefours jeunesse-emploi.

Du 11 au 22 novembre dernier, 63 entrepreneurs ont animé 83 conférences partout sur le territoire mauricien. Ils ont témoigné de leur réalité quotidienne, en plus de partager leur fierté d’entreprendre auprès de 2 815 jeunes du primaire, du secondaire, du collégial et même de l’université.

« Créer notre métier, selon nos propres idées »

En comparaison, l’an dernier, c’étaient 59 conférences, présentées par 57 entrepreneurs, qui avaient permis de rejoindre 1792 élèves. Un élève de l’école secondaire Chavigny a souligné : « C’est le fun d’avoir un entrepreneur qui vient nous dire que c’est possible de créer notre métier, selon nos propres idées. »

« J’avais envie de transmettre mon expérience aux élèves, mais, au final, ce sont eux qui m’ont transmis quelque chose aujourd’hui. Je repars avec plus de confiance, de fierté et surtout motivé à participer à nouveau à la Semaine des entrepreneurs à l’école », a pour sa part témoigné Jean-François Dubé, entrepreneur en série.

La Semaine des entrepreneurs à l’école a été l'occasion de sensibiliser les élèves et les étudiants de tous les niveaux et de les encourager à réaliser un projet! Merci aux entrepreneurs, aux agents de promotion de l’entrepreneuriat, aux professeurs, aux directions d’écoles et au personnel de soutien qui soutiennent le développement de la culture entrepreneuriale des jeunes.