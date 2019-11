La Société acadienne Port-Royal souligne la Semaine nationale de la généalogie

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, la Société acadienne Port-Royal (SAPR) invite la population à visiter gratuitement ses expositions intérieures et son centre de généalogie et d’histoire les 26 et 27 novembre prochains de 9 h à midi et de 13 h à 16 h.

Une conférence de Rénald Lessard sera également présentée le mercredi 27 novembre à 13 h 30, l’entrée est libre. La SAPR est située au 17 600, rue Béliveau à Bécancour (voisin de l’église de Saint-Grégoire).

Deux expositions

Plus d’un million de Québécois sont d’origine acadienne et l’exposition L'incroyable histoire des Acadiens témoigne du parcours de ce peuple résiliant et entreprenant, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu’en Mauricie et au Centre-du-Québec. L’exposition Taillée à même l'étoffe du pays, s’attarde à l’histoire et à l’œuvre éducative de la congrégation des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge fondée à Saint-Grégoire en 1853 par des filles d’Acadiens.

La SAPR est dotée d’un important centre de documentation qui est visité par des passionnés d’histoire acadienne et de recherches généalogiques en Amérique du Nord.

Une conférence sur la nouvelle Acadie française

Rénald Lessard, de Bibliothèque et archives nationales du Québec, donnera une conférence ayant pour thème La nouvelle Acadie française d’après les billets de l’Acadie : nouveaux regards sur la résistance acadienne 1750-1760, le mercredi 27 novembre 2019 à 13 h 30 aux locaux de la SAPR. L’activité est gratuite.