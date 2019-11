Activités d'hiver à Shawinigan : la programmation est en ligne

La période d’inscription pour les activités de loisirs et de culture de cet hiver se déroulera du jeudi 5 au jeudi 12 décembre. En attendant, la programmation est désormais en ligne !

La Programmation loisirs et culture hiver 2020 est maintenant disponible en version numérique sur le site web de la Ville. Les copies imprimées seront distribuées au cours de la semaine du 25 novembre dans les résidences de Shawinigan.

Inscription en ligne et en personne

e rue de la Pointe). Une preuve de résidence sera exigée. Dès le jeudi 5 décembre, les citoyens de Shawinigan peuvent s’inscrire en ligne en cliquant ici . À compter du lundi 9 décembre, ils peuvent s’inscrire en personne au Service loisirs, culture et vie communautaire (145, 6rue de la Pointe). Une preuve de résidence sera exigée.