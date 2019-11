Grande Collecte des Fêtes de Moisson Mauricie : 8 000 kg de denrées espérés

À compter d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre prochain, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec tient sa Grande Collecte des Fêtes. L'événement vise à amasser 8 000 kg de denrées non périssables et 40 000 $. Plus de 200 bénévoles seront présents chez les 27 marchands participants.

En Mauricie, 25 500 personnes dans le besoin

Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson, invite la population à donner lors de la collecte : « Nous avons dévoilé récemment notre plus récent bilan de la faim en Mauricie et au Centre-du-Québec et ce sont 25 500 personnes, dont 8 045 enfants, qui ont besoin de notre aide chaque mois pour combler un besoin essentiel, se nourrir. Nous avons besoin de la population pour nous aider! Tous ensemble, nous faisons la différence pour quelqu’un qui vit une période difficile. »

Il ajoute : « les denrées non périssables recueillies lors de la collecte nous permettent d’offrir une belle variété de produits et avec chaque 1 $ de don, nous pouvons distribuer 18 $ de nourriture. L’impact des dons est important! Les gens peuvent aussi faire un don en ligne »

Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson et animateur de l’émission matinale On est tous debout au 94,7 Rouge, détaille : « Beaucoup de gens réussissent à traverser une impasse financière et à se remettre sur les rails, tout en gagnant en confiance, grâce à Moisson et à vos dons! »

Voici des suggestions de dons en denrées :