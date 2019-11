Claude Bélizaire reçoit le Prix solidarité Brian-Barton 2019

Le 9 novembre, lors de la Soirée sans frontières organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), le Prix Solidarité Brian-Barton a été décerné à Claude Bélizaire.

Qui est Claude Bélizaire ?

Le CS3R, en remettant ce prix, a voulu reconnaître à juste titre l’engagement de longue date de Claude Bélizaire, arrivé à Trois-Rivières à 24 ans en 1965 en provenance d’Haïti dont il fuyait le climat politique insoutenable.

À travers ses 30 années d’enseignement au Collège Marie-de-l’Incarnation et les causes qu’il a défendues et défend encore aujourd’hui, celui qui, entre autres, a participé à l’expédition de 12 conteneurs de livres en Haïti et qui collabore présentement à un projet de construction d’école dans son pays d’origine en plus de s’impliquer auprès du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), n’a jamais cessé de se démarquer par la qualité de sa participation.

En Mauricie et plus largement au Québec et dans le monde, la contribution du récipiendaire 2019 du Prix Solidarité Brian-Barton aux nombreuses campagnes de justice sociale, d’entraide et de solidarité a été chaleureusement reconnue par ses nombreux pairs lors de la cérémonie.

« On ne peut pas être solidaire tout seul »

Claude Bélizaire, entouré de ses proches, sa femme et ses enfants, lors de la cérémonie, a accepté cet honneur avec grande humilité : « Si ça peut encourager d’autres personnes à se donner dans une société qui en a de plus en plus besoin, j’accepte évidemment ce prix », a-t-il mentionné avant d’enchaîner en parlant du respect qu’il a pour les précédents récipiendaires. « Il y en a avec qui j’ai porté des causes, notamment Claude Lacaille, Georges Young et Brian Barton à qui je voue une admiration sans borne, et une autre à qui j’ai eu le plaisir d’enseigner : Élisabeth Cloutier, la récipiendaire de 2016. C’est une source de fierté ! Je ne suis qu’une pièce du casse-tête, un jalon de plus vers une saine solidarité.»

Solidarité familiale

Claude Lacaille, lauréat du prix en 2013 conjointement avec Soeur Mariette Milot, et Georges Young, qui a reçu celui de 2017, se sont d’ailleurs commis dans un hommage fraternel sur les valeurs familiales de celui qu’ils considèrent tous deux comme un très précieux ami et allié.

« Le milieu familial de Claude a toujours été pour lui une grande source d’inspiration. Les Bélizaire sont tous des gens qui ont tout misé pour partager avec la famille », a tenu à rappeler Claude Lacaille qui a souvent été accueilli chez eux lors de ses passages à Trois-Rivières et en Haïti. « Claude a des rêves pour son peuple, pour sa communauté ici et en Haïti, pour le monde en général. Il milite et agit pour changer le monde.», s’est aussitôt empressé d’ajouter Georges Young.

Le Prix solidarité Brian-Barton ?

Chaque année depuis 2012, le Prix solidarité Brian-Barton vise à souligner l’engagement et l’implication d’une personne de la région qui s’est démarquée par ses valeurs et ses actions en faveur d’une société plus solidaire, que ce soit au niveau local ou international. L’attribution de ce prix vise également à faire la promotion des valeurs de justice sociale, d'égalité et de respect.