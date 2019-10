Le C2T3 au coeur du développement de la 5G

Le Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications (C2T3) établira cet automne un centre d'accès aux technologies de télécommunications 5G et de pré-certification de produits 5G.

Ce type de connexion ne devrait être exploitée qu'au début de l'année 2021. Mais le but de la manoeuvre est de faire progresser d'ores et déjà le développement et la commercialisation des technologies sans fil de cinquième génération.

L'initiative du C2T3 bénéficie d’une importante subvention sur cinq ans accordée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui promeut et soutient l’innovation dans les collèges et la communauté pour les entreprises locales innovantes et les

grands acteurs du secteur technologique.

Réalisation des activités au Parc Micro Sciences

Les activités seront réalisées dans les laboratoires du C2T3 situés au Parc Micro Sciences de Trois-Rivières. Le centre d'accès aux technologies de télécommunications 5G et de pré-certification de produits 5G aidera à faire le pont entre le potentiel conceptuel de la technologie 5G et celui de la commercialisation.

Les réseaux sans fil 5G devraient transporter beaucoup plus de trafic de données que les réseaux 4G actuels, ouvrant un plus grand éventail d'utilisations pour la collecte et la transmission d'informations par l'entremise d'appareils connectés.