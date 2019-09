Un cocktail-conférence sur l’intimidation organisé pour les 30 ans d'Espace Mauricie

Cette année, Espace Mauricie célèbre ses 30 ans d’existence. Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, Espace Mauricie invite la population à assister à un cocktail-conférence qui aura lieu le 1er octobre prochain, de 17 h à 21 h, au Complexe de La Franciade.

Durant ces 30 dernières années, les enfants ont toujours été au cœur de la mission de l’organisme en misant sur la prévention des violences auxquelles ils peuvent faire face. Espace Mauricie sensibilise, informe et outille des milliers d’enfants ainsi que les adultes de leur entourage.

Pour souligner cet anniversaire, un cocktail « découverte » est offert dès 17 h. « Il s’agit de l’occasion par excellence pour découvrir Espace Mauricie seule, entre collègues ou entre amies. Autour de quelques bouchées, les convives pourront en apprendre plus sur notre organisme et les gens qui l’entourent. Ils pourront découvrir comment, au fil du temps, Espace Mauricie a fait sa renommée et comment son expertise peut leur être utile au quotidien », explique Cathy Larochelle, coordonnatrice-animatrice.

Une conférence pour outiller les adultes

À compter de 19 h, l'organisme accueillera Dre Nadia Gagnier de l’Académie Dre Nadia, qui animera une conférence intitulée L’intimidation : votre pouvoir de prévention et d’intervention. L’événement s’adresse à tous les acteurs et parents présents dans l’entourage des enfants de 3 à 18 ans.

« Fier de notre expertise et de notre approche en prévention, c’est un grand plaisir pour nous de s’associer à Dre Nadia dans le cadre de cette conférence afin de rejoindre les adultes dans l’entourage des enfants. Nous profitons également de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école afin de réunir nos forces pour former un réseau d’entraide efficace et ainsi agir concrètement pour prévenir la violence », mentionne Mme Larochelle.



« Cette conférence a pour but d’outiller les adultes afin qu’ils se sentent moins impuissants face à l’intimidation. Tout un volet sera consacré au phénomène plus récent des médias sociaux et de la cyberintimidation. Il y sera question des causes et des conséquences de l’intimidation, ainsi que des moyens de prévention et d’intervention pouvant être mis en place par les parents. Enfin, il sera également question des façons d’accompagner et d’aider l’enfant qui vit avec des séquelles d’actes d’intimidation qu’il a subies comme l'anxiété ou la perte d’estime de soi », mentionne Dre Nadia Gagnier.



Le complexe de la Franciade se situe au 100, rue de la Mairie, Trois-Rivières, secteur St-Louis-de-France. À quelques jours de l’événement, Il reste encore quelques places. Pour participer au cocktail et/ou à la conférence, les gens peuvent se procurer des billets via EventBrite avec la recherche cocktail et conférence à Trois-Rivières ou au lien suivant.