Les 23 et 24 septembre prochains, quatre policières de la Direction de la police de Trois-Rivières parcourront une distance de 230 kilomètres séparant la ville de Repentigny et de Saint-Augustin-de-Desmaures.

L’événement est né d’une passion commune pour le vélo, que partagent les quatre policières, Mélissa Généreux, Kristina Bouchard, Geneviève St-Yves et Lucy Mercier. Cette passion pour le sport leur permet de maintenir l’équilibre physique et mental requis dans l’accomplissement de leur fonction professionnelle de policière. Soucieuses de donner un appui à une cause sociale, elles ont décidé de joindre l’utile à l’agréable en réalisant ce premier défi sportif au profit du Fonds Jean-Pierre-Petit, celui qui est destiné à l’acquisition d’équipements de pointe pour le service de neurologie et le service de neurochirurgie du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières.

Le choix fut facile à faire compte tenu que Jean-Pierre était un collègue de travail apprécié de tous ainsi qu’un sportif émérite, décédé malheureusement trop jeune, à 43 ans, des suites d’un cancer du cerveau.

C’est donc avec une fierté d’appartenir au corps policier trifluvien, mais également de soutenir une cause locale que les quatre policières s’élanceront sur leurs montures respectives, lundi le 23 septembre prochain. Pour ceux qui seraient intéressés à contribuer par un don volontaire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant : https://www.jedonneenligne.org/fondationrstr/DC2019/