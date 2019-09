La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie rencontrait récemment la presse pour inviter les citoyens engagés de la région à participer à une journée unique de réflexion ayant pour thème La nation au cœur de notre développement. Cette rencontre se déroulera le 21 septembre, de 9 h à 16 h, à la salle l’Oriflamme du Ludopex de Trois-Rivières.

« Depuis la dissolution des Conférences des élus, nous avons peu d’occasions de nous concerter sur les grands enjeux régionaux qui nous concernent. Pourtant, notre région se dynamise, elle évolue sans cesse », précise Mme Sandra Dessureault, présidente de la SSJB.

Cette situation a incité l’organisme à instaurer Les rendez-vous Pauline-Julien.

« Nous rassemblerons les acteurs du développement économique, social, environnemental, politique et culturel pour réfléchir de l’avenir du développement de la Mauricie », ajoute Mme Dessureault.

Cette rencontre sera l’occasion d’entendre et de discuter avec de nombreux invités. Le matin, Jacques Beauchemin, sociologue et professeur titulaire au Département de sociologie de l’UQAM, ouvrira la journée. Par la suite, un représentant du gouvernement du Québec viendra présenter aux participants les orientations du gouvernement afin de relever les défis que le Québec et la région auront à relever au cours des prochaines années. En après-midi, Michel Auger, maire de Shawinigan, Stéphanie Milot, du Consortium en développement social de la Mauricie, Sébastien Duchesne, biologiste et PDG de Duchesne environnement, et Josée Grandmont, directrice du Musée des Ursulines, partageront leur vision de la Mauricie lors de conférences et échanges avec le public. Le professeur Frédéric Laurin, du Département de finance et économique de l’UQTR, clôturera l’événement.

L’inscription à la journée, incluant le repas, est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants.

Depuis sa fondation, la SSJB de la Mauricie s’investit en tant que partenaire du développement régional dans des projets mobilisateurs et structurants. Les rendez-vous Pauline-Julien s’insèrent dans sa vision régionale.

Fondée en 1934, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB Mauricie) regroupe aujourd’hui treize (13) Sociétés locales et cellules réparties sur tout le territoire de la Mauricie et compte, au total, quelque 15 000 membres. Elle a pour mission de défendre et promouvoir la langue française et les intérêts de la nation québécoise.