Plusieurs activités proposées pour la rentrée à la bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet

La bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet propose de nombreuses activités tout au long de septembre qui combleront les divers intérêts des Nicolétains. De la découverte des oiseaux, en passant par la découverte de l’Afrique et pourquoi ne pas finir cela avec un atelier de création artistique parent-enfant! Toutes ces activités sont gratuites, mais il faut s’inscrire pour y prendre part.

Conférence : Bêtes à plumes – jeudi 12 septembre, à 19 h

Voler, le rêve de tous! À vos plumes, participez à cet atelier de découvertes éveillant les participants aux caractéristiques étonnantes de ces animaux intrigants. Anatomie, habitudes de vie, adaptations surprenantes pour le vol, pour les becs et les pattes, anatomie de l'œuf, alimentation et chant, font partie des secrets qui vous seront dévoilés. Tout pour voir les oiseaux d'un autre œil. Explorez, avec ZOOM nature, la vaste diversité de notre faune ailée et résolvez l'énigme de leurs mystérieux ancêtres. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'oeuf ou la poule? Que sont véritablement les oiseaux? Une formidable occasion de s'émerveiller sur la nature qui nous entoure

Heure du conte à la découverte de l’Afrique – samedi 14 septembre, à10 h 30

Partez à la découverte de l’Afrique de votre bibliothèque! Une heure du conte animée par Hélène Lemay et Christiane Dupont-Champagne sur le thème de l'Afrique.

Atelier initiation Facebook – mercredi 18 septembre et 25 septembre, à 13 h 30

Cette formation pratique vous aidera à démystifier les rouages et fonctionnalités proposées par les pages Facebook personnelles.

Soirée Xbox One – jeudi le 19 septembre de 18 h à 20 h

Les adolescents peuvent désormais se donner rendez-vous à la bibliothèque pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une Xbox One. À partir de 11 ans.

FAB LAB – jeudi 19 septembre à 19 h (démystification pour tous) – vendredi 20 septembre et samedi 21 septembre (11-18 ans)

Avec le Centre Turbine, découvrez l'impression 3D. Apprenez à imaginer et modéliser vos créations durant 2 jours d'expérimentation.

Soirée animée de jeux de société – vendredi 27 septembre, de 18 h 00 à 20 h

Venez en famille ou entre amis pour découvrir des jeux de société classiques, des nouveautés et jouer avec l'aide d'un animateur.

Atelier parent-enfant mosaïque – samedi 28 septembre, à 10 h 30

L'atelier a pour but de laisser place à la créativité enfantine et de faire vivre un moment de bonheur privilégié entre parent et enfant. Chaque duo s’amuse à créer ensemble une mosaïque de 15 cm x 15 cm à partir d’un modèle sélectionné par l’enfant (soleil, étoile, cœur ou fleur). Les participants travailleront avec de la céramique colorée pré-taillée. Le parent est en charge de faire les petites coupes nécessaires.

Rappelons que l’inscription est requise pour toutes les activités et que celles dont les places sont limitées se comblent rapidement. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le personnel de la bibliothèque par téléphone au 819 293-6901, poste 1711, ou par courriel à l'adresse [email protected].