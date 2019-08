Des changements apportés aux lignes 2, 8, 9, 10, 11, 12 et 60

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) avise les usagers que des changements seront apportés aux horaires des lignes 2, 8, 9, 10, 11, 12 et 60 afin de faciliter les correspondances. De plus, un légère modification a été apportée au trajet de la ligne 25, afin de mieux répondre aux besoins des usagers.



La STTR invite les gens à consulter notre site Web (www.sttr.qc.ca) pour prendre connaissance des changements apportés. Il est important de consulter les horaires en ligne, puisque l’autobus peut passer un peu plus tôt ou un peu plus tard à votre arrêt selon les lignes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service à clientèle de la STTR au 819 373-4533.