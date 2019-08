Muselière obligatoire pour les chiens de plus de 9 kg à l’intérieur du mail piétonnier

La Ville de Saint-Tite a adopté, en juin dernier, un amendement à son règlement municipal encadrant la présence des chiens sur une partie de son territoire lors du Festival western de Saint-Tite, qui se tiendra du 6 au 15 septembre 2019.

Cet amendement (465-2019) au règlement 413-2017 relatif à l’administration et à la gestion de l’événement spécial du Festival western de Saint-Tite stipule que dans le mail piétonnier (voir les rues en rouge sur le plan), le gardien d’un chien de plus de 9 kg (20 livres) doit obligatoirement lui faire porter une muselière, en plus de le tenir en laisse.

À noter que le Festival western de Saint-Tite est un événement qui attire plus de 600 000 personnes. La foule, le bruit et la présence d’autres animaux sont tous des facteurs qui peuvent affecter le comportement des chiens. C’est pourquoi, par prévention, la Ville souhaite assurer la sécurité de ses citoyens, de ses festivaliers et de tous les animaux par ce changement de règlement, à l’instar d’autres municipalités du Québec.

La Ville de Saint-Tite remercie à l’avance ses citoyens ainsi que les festivaliers pour leur collaboration. Quant au Festival western de Saint-Tite, celui-ci tiendra cette année sa 52e édition.