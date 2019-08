Êtes-vous heureux au travail ?

La majorité d’entre nous passent plus de temps au bureau qu’à la maison avec sa famille. Les heures de travail peuvent parfois être longues et il est possible de vivre dans l’attente des vacances. Par contre, personne ne veut d’une vie dans laquelle se lever le matin est une épreuve difficile parce que l’on manque de motivation à aller travailler. Il est donc important de s’assurer d’occuper un emploi stimulant et motivant dans un environnement qui favorise le dépassement et la bonne humeur. Pour se faire, il existe plusieurs facteurs desquels il faut tenir compte.

Les Ressources Humaines

Le département des ressources humaines de l’entreprise pour laquelle vous travaillez a pour but de s’assurer du bien-être et de l’évolution des employés. Pour se faire, il faut d’abord s’assurer de l’exactitude de l’entrée des heures travaillées, des salaires, des vacances, etc. afin de ne pas créer de source de stress inutile au personnel. Investir dans un logiciel de présence est une bonne façon pour eux d’assurer le contrôle. Ce département est aussi responsable de la satisfaction des employés et se doit d’être à l’écoute du personnel lorsqu’ils ont une question ou une inquiétude quelconque. Une rencontre avec le responsable du département pourrait donc vous aider à améliorer votre situation.

Votre perception

Il est possible que vous ne soyez pas heureux au travail même si celui-ci correspond à vos goûts et à vos capacités et que le milieu de travail dans lequel vous évoluez est sain et positif. Dans ce cas, c’est davantage une question de perception et d’attitude envers votre emploi ou des éléments extérieurs à vos fonctions professionnelles qui causent votre mauvaise humeur. Par exemple, si vous traversez une période difficile au niveau familial ou personnel, il est possible que vous ressentiez des frustrations au bureau et que la motivation s’envole. Si tel est le cas, il est essentiel de prendre du temps pour faire un bilan et analyser les possibles causes de votre mal-être, vous pourrez ainsi trouver des solutions à vos problèmes et être en mesure de dissocier vos différentes activités pour que vos problèmes n’affectent pas toutes les sphères de vos vies.

Si vous n’êtes pas heureux

Si vous continuez à être malheureux au travail, il existe des solutions. Premièrement, consulter un psychologue pourrait vous aider à faire le point et à comprendre les sources de votre malheur. Il pourrait également vous aider à trouver des pistes de solution pour améliorer votre situation. Sinon, si vous voyez que vos frustrations sont réellement liées à l’emploi que vous occupez, vous pouvez toujours envisager de changer d’emploi ou de compagnie pour améliorer vos conditions de travail.