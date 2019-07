Bassin Versant Saint-Maurice convie la population à une activité citoyenne sur le thème de l’eau

La protection de l’eau et des écosystèmes aquatiques et riverains vous préoccupe? Vous désirez vous impliquer, le temps d’une soirée, pour l’amélioration de la santé des cours d’eau et des rives? Bassin Versant Saint-Maurice a une activité parfaite à vous proposer.

BVSM poursuit sa tournée des municipalités présentes sur son territoire afin de rencontrer les citoyen(ne)s dans le cadre de son activité citoyenne de réflexion et d’échanges sur le thème de l’eau. Les deux prochains arrêts se feront à la salle Paul-Beaulieu à Saint-Michel-des-Saints, le 5 septembre à 18 h 30, et au salon du foyer du Complexe culturel Félix-Leclerc à La Tuque, le 10 septembre à 19 h. Ces activités permettront entre autres de mettre à jour les problématiques présentes sur le territoire et, par le fait même, de les classer en ordre d’importance, dans le but de mettre à jour le plan directeur de l’eau de la zone de gestion de BVSM.

« Les rencontres de participation citoyenne, comme celles prévues le 5 et le 10 septembre prochains, sont pour nous des moments privilégiés d'échanges avec les usagers de l'eau », a mentionné Stéphanie Chabrun, directrice générale de BVSM.

« Ces activités nous permettent de recueillir les opinions de chacun sur l'état de cette ressource et sur son usage sur notre territoire d'intervention tout en nous permettant de prioriser les problématiques observées et par le fait même les actions qui seront à entreprendre dans le futur. Inconsciemment, chaque individu a une vision très personnelle de l'eau selon ses besoins et ses valeurs. En tant qu'organisme de bassin versant, il est donc primordial d’harmoniser ces usages dans une perspective de développement durable », a-t-elle ajouté.

Les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et il est possible de le faire par le biais du site Internet suivant : www.bvsm.ca.

À propos de Bassin Versant Saint-Maurice

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un des 40 organismes de bassin versant faisant parti du réseau des organismes de bassin versant chapeauté par son regroupement (ROBVQ) et mandaté par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Sa mission est d’offrir son expertise à la communauté afin d’améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau et de coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la décision.