La rage est-elle toujours d'actualité au Québec?

Lorsque l’on adopte un animal de compagnie, on s’engage à en prendre soin et à être à l’écoute de ses besoins. Les maladies chez les animaux sont fréquentes et peuvent être très couteuses, il est donc primordial de prévenir celles qui sont les plus fréquentes et les plus dangereuses. La rage est sans aucun doute la plus connue et la plus effrayante. Comme elle se transmet à l’humain et qu’elle peut grandement affecter notre santé, le vaccin contre la rage est obligatoire pour les animaux de compagnie. Donc si vous prévoyez adopter un chien prochainement, penser au vaccin du chiot devrait faire partie de vos priorités. Mais si le vaccin est obligatoire depuis si longtemps, est-ce que la rage est toujours d’actualité au Québec? Absolument et c’est très important de l’éviter.

La rage

La rage est un virus qui touche exclusivement les mammifères, dont l’homme. Elle est excessivement dangereuse et généralement mortelle. Le virus cause une encéphalite, soit une inflammation du cerveau, du tronc cérébral ou du cervelet. Elle affecte donc le corps en entier. Comme c’est une maladie virale, c’est hautement contagieux et l’exposition à un mammifère qui en souffre est très dangereuse si vous n’avez pas été vacciné.

Toujours d’actualité

La rage est une maladie qui est encore bien actuelle. Chaque année, des milliers de personnes à travers le monde meurent de cette maladie qui est une menace immense sur la santé humaine. Bien que la vaccination soit obligatoire, il n’est pas impossible que certains élevages non réglementés ne traitent pas leurs bêtes pour cette maladie et que certaines personnes importent des animaux de pays où la prévention n’est pas réglementée. Il y a aussi les animaux sauvages qui peuvent en souffrir et qui peuvent être contagieux. Le risque a évidemment grandement diminué dans les dernières décennies et les cas préoccupants de rage sont maintenant très rares, mais étant donné l’énorme danger que cette maladie constitue sur la santé humaine et animale, la vaccination est une bonne façon de s’éviter plusieurs soucis.

La vaccination

Évidemment, la vaccination contre la rage est une méthode efficace et obligatoire de prévenir la maladie et de contribuer à réduire les cas et même possiblement à un jour l’éliminer. Vous vous devez de vacciner votre chiot dès l’adoption pour vous assurer qu’il n’y ait pas de danger. Comme c’est obligatoire dans plusieurs pays, la vaccination contre la rage vous permettra de voyager avec votre animal. C’est d’ailleurs l’un des seuls vaccins qui est obligatoire pour voyager dans une grande quantité de pays.