Une nouvelle distillerie à Bécancour!

L’équipe de la Distillerie du Quai, nouvel attrait touristique bécancourois, célébrait le 18 juillet l’ouverture officielle du commerce, situé sur la route 132, à proximité du Quai de Sainte-Angèle.

La Distillerie du Quai permettra aux amateurs de boissons fortes de vivre une expérience unique en ses locaux! Effectivement, visites guidées, dégustations, spectacles et démonstrations seront au rendez-vous, le tout, présenté dans un décor abordant une thématique musicale.

Ouverte pour la saison estivale tous les jours de la semaine, la distillerie offrira des visites guidées interactives pour le public et les curieux chaque heure de la journée. Ces visites vous permettront de découvrir les dessous de la production et d’entrer dans l’ancien coffre-fort de la Caisse Desjardins dans lequel une exposition sur le 150e anniversaire de Sainte-Angèle vous sera présentée.

Dans la boutique, un coin spécialement aménagé vous fera profiter de prestations acoustiques présentées par différents artistes au cours de l’été. Ces quelques spectacles intimes vous combleront assurément de bonheur et vous feront découvrir de nouveaux talents!

Possédant un alambic électrique conçu en Pologne, la distillerie présente un gin comme premier produit de fabrication. Le Supersonic London dry gin est vendu sur place et une version en canette de gin-tonic sera aussi sur les tablettes de la distillerie. D’ailleurs, le tonic est aussi produit à Sainte-Angèle par des collaborateurs et partenaires en or de la microbrasserie Ô Quai des Brasseurs. Vodka et whisky sont aussi des boissons sur lesquelles les propriétaires miseront pour le futur.

Pour connaître tous les détails concernant les heures d’ouverture, la programmation musicale, produits et nouveautés, vous pouvez vous référer au Facebook de la Distillerie du Quai ou son compte Instagram.