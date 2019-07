Le Défi 100 % local sur tout le territoire québécois!

Les organisateurs du Défi 100 % local étaient fiers hier d'annoncer la tenue de la 5e édition de l'événement. Cette année, l’initiative atteint de nouveaux sommets. En effet, ce projet initié aux Îles-de-la-Madeleine, en 2015, s’étend en 2019 sur l’ensemble du territoire québécois.

Porté par le regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ), le Défi 100 % local, qui rencontre toujours plus de succès dans son déploiement, prouve qu’il est possible de faire de grandes choses lorsque nous travaillons collectivement.

En souhaitant mettre de l’avant les particularités de chacune des régions québécoises et la proximité de nos artisans alimentaires, le Défi 100 % local invite les Québécois et les Québécoises à manger le plus de produits locaux possible pendant le mois de septembre. Se déroulant pendant un moment de l’année où notre terroir offre une abondance et une diversité sans pareilles, certains y verront l’occasion de relever l’ultime défi, soit celui de consommer exclusivement des produits régionaux durant le mois entier.

En plus d’un partenariat entre 14 organisations régionales, le Défi 100 % local peut aussi compter sur le support de plusieurs partenaires qui ont à cœur la valorisation des produits locaux et de l’achat de proximité. Pour atteindre une si grande envergure, le soutien du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de l’Union des producteurs agricoles (UPA) est indispensable. L'événement peut aussi compter sur le soutien de la Fédération des Caisses Desjardins, d’Aliments du Québec et de l’Association des Marchés Publics du Québec (AMPQ) pour le déploiement de l’initiative.

Le Défi 100 % local est coordonné au niveau national par le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine et chaque Table de concertation bioalimentaire s’affaire les différentes activités qui auront lieu pendant le mois de septembre dans sa région. Les gens sont invités à suivre le Défi 100 % local sur Facebook et Instagram. Afin d’en apprendre davantage sur ce qui se passera dans votre région et sur votre offre alimentaire régionale, contactez votre Table de concertation régionale.

Les artisans et toute la diversité de l’offre alimentaire québécoise ont de quoi rendre fiers. La complémentarité des régions fait le charme de du territoire québécois et constitue un grand pan de notre identité alimentaire nationale.