Vague de chaleur : prenons soin de notre entourage!

La population est invitée à faire preuve de la plus grande vigilance alors que la Mauricie et le Centre-du-Québec traversent une première vague de chaleur. En plus de s’informer régulièrement de l’état de santé des personnes vulnérables qui nous entourent, il importe de s’assurer que celles-ci puissent appliquer ces trois conseils simples :

Bien s’hydrater en buvant beaucoup de liquides (ex. : eau, jus dilué avec de l’eau, boisson sportive) sans attendre d’avoir soif. S'il y a lieu, suivre les indications de son médecin.

Rester au frais ou passez quelques heures dans un endroit climatisé (ex. : centre commercial, bibliothèque).

Réduire les efforts physiques, particulièrement entre 10 h et 15 h.

Personnes vulnérables

Les personnes les plus à risque de développer des symptômes si elles sont exposées à la chaleur sont celles qui auront de la difficulté à mettre en application les conseils de base. On n’a qu’à penser aux personnes âgées en perte d’autonomie ou vivant seules ou sans soutien social, aux bébés et aux jeunes enfants. De plus, les personnes souffrant de maladies chroniques (ex. : maladies cardio-vasculaires, respiratoires ou rénales, de diabète), de problèmes sévères de santé physique ou de santé mentale pourraient voir leur état s’aggraver. Durant les journées très chaudes, il est conseillé de prendre des nouvelles de ces personnes régulièrement.

Les bébés et les jeunes enfants : une attention particulière

Les tout-petits peuvent se déshydrater rapidement et ne peuvent exprimer facilement leur inconfort à la chaleur. Voici quelques précautions à prendre :

Leur offrir à boire souvent.

Les rafraîchir plusieurs fois par jour (piscine, bain ou douche tiède, serviette mouillée).

Les protéger de la chaleur en les habillant de vêtements légers et en couvrant leur tête d’un chapeau à large bord.

Limiter leurs activités extérieures, et planifier les activités avant 10 h ou après 15 h, alors que la chaleur est moins intense.

Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ni dans une pièce où l’air ne circule pas, même quelques minutes.

Lorsqu’il fait très chaud, les symptômes suivants peuvent survenir :

Épuisement (étourdissements, faiblesse et fatigue);

Déshydratation (bouche sèche);

Maux de tête;

Crampes musculaires;

Confusion;

Coup de chaleur (peau rouge chaude et sèche, maux de tête violents, confusion et perte de conscience).

Si vous pensez ressentir les effets nommés ci-dessus, contactez Info-Santé au 8-1-1 et en cas d’urgence (ex. : coup de chaleur), appelez le 9-1-1.

Pour plus d’information sur les effets de la chaleur sur la santé, la population est invitée à consulter la page « Chaleur » du site Internet du CIUSSS MCQ au www.ciusssmcq.ca.