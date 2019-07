Heures d’ouverture prolongées dans les piscines extérieures et jeux d’eau à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population que les piscines extérieures des parcs du Saint-Maurice et Frank-Gauthier seront ouvertes jusqu’à 20 h ce soir, ainsi que le vendredi, 5 juillet et le samedi 6 juillet. Les piscines de la station plein air Val-Mauricie et du parc Antoine-St-Onge prolongeront aussi les heures d’ouvertures ce soir et demain jusqu’à 20 h, en raison de la canicule.

Veuillez prendre note qu’en cas de pluie, l’horaire des piscines extérieures reviendra aux heures normales.

Les plages horaires des espaces de jeux d’eau seront aussi prolongées de 9 h à 23 h pendant la canicule.

Pour avoir l’horaire complet des bains libres, consultez le www.shawinigan.ca/piscinejeuxetplage.

La Ville de Shawinigan remercie la population pour son habituelle collaboration.