Fermeture partielle du chemin de Sainte-Flore en alternance à Shawinigan

La Ville de Shawinigan avise les citoyens que le chemin de Sainte-Flore, entre l’adresse civique 4240 et la 25e Rue, sera partiellement fermé à compter du mardi 2 juillet. Les travaux consistent à effectuer la réfection des voies de roulement et devraient s’échelonner jusqu’au vendredi le 5 juillet.



Une circulation en alternance avec signaleurs sera mise en place. Afin de faciliter les travaux de l’entrepreneur, il est interdit de stationner dans la rue pendant la période des travaux.



La Ville vous invite donc à prévoir plus de temps lors de vos déplacements et à redoubler de vigilance près des chantiers routiers.



Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme annuel d’asphaltage de rues pour 2019.