Un colloque dédié à Albert Roch Décary

Le Vieux presbytère de Batiscan, en collaboration avec le Laboratoire de recherche sur l’histoire et la pensée modernes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, convie le grand public à un colloque sur le thème À la découverte d’Albert Roch Décary. Cet événement, dont l’accès est tout à fait gratuit, aura lieu le jeudi 13 juin, de 9 h à 12 h, dans la salle des Habitants du Vieux presbytère de Batiscan.

Rappelons qu’Albert Décary fut le dernier propriétaire privé du Vieux presbytère et qu’il joua un rôle de premier plan dans le développement régional. Il fut également surintendant pour le ministère des Travaux publics du Canada et le premier président de la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec (1919-1938). Divers intervenants se pencheront sur cette figure marquante de l’histoire régionale et provinciale, à travers une étude des ouvrages que contenait sa bibliothèque bien fournie et qui sont conservés dans les archives du Vieux presbytère.

Notons que cette activité s’inscrit dans le renouvellement de l’exposition permanente du site historique, qui consacrera une place importante à ce personnage emblématique des lieux et de la présence de la grande bourgeoisie dans le Québec rural du premier XXe siècle.

Pour plus d’informations ou pour obtenir le programme du colloque : 418-362-2051 ou [email protected].