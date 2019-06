Investissement de plus de 2 M$ dans le cadre du programme annuel d’asphaltage de rues pour la Ville de Shawinigan

Tel qu’annoncé lors de l’adoption du programme triennal d’immobilisations (PTI), la Ville de Shawinigan confirme le démarrage du programme annuel d’asphaltage de rues pour l’été 2019. Au cours des deux prochains mois, les travaux seront réalisés par Construction et Pavage Boisvert inc. et le Service des travaux publics sur de nombreuses portions de rues, totalisant une distance de plus de 10 km.

Rappelons qu’en décembre 2018, le maire Michel Angers a annoncé que la Ville a prévu un budget de 2 M$ par année pour refaire l’asphaltage des rues au cours des dix prochaines années.

« C’est un besoin qui nous a été exprimé par les citoyens et nous allons mettre les efforts nécessaires pour réaliser cette mise à niveau importante », a confirmé le maire.

Le surfaçage sera effectué sur les voies de roulement afin de maximiser la longueur des interventions. Les portions de rues concernées par ces travaux sont les suivantes :

1. 105e Avenue, entre la 117e Rue et le boulevard de Shawinigan-Sud;

2. avenue Tamarac, entre la 3e rue de la Pointe et la 4e rue de la Pointe;

3. avenue des Cèdres, entre la 7e rue de la Pointe et la 9e rue de la Pointe;

4. avenue Champlain, entre la rue Trudel et la rue Summit;

5. avenue Saint-Marc, entre la rue Trudel et la rue Gigaire;

6. rue Trudel, entre l’avenue Champlain et l’avenue Saint-Marc;

7. rue Trudel, entre le boulevard des Hêtres et le boulevard du Vallon;

8. rue Trudel, entre l’avenue de Vimy et l'avenue de la Montagne;

9. avenue de la Montagne, entre le numéro civique 1202 et la rue du Père-

Marquette;

10. avenue du Collège, entre la rue Lavergne et le panneau d'arrêt face au collège;

11. boulevard des Hêtres, entre la 60e Rue et la rue Pierre-Laporte;

12. chemin des Genévriers, sur certaines portions;

13. chemin Richard, sur certaines portions;

14. chemin de Sainte-Flore, entre la 25e Rue et l’Auberge le Florès;

15. avenue de Grand-Mère, entre la 17e Rue et la 25e Rue;

16. 15e Rue, entre la 5e Avenue et la 10e Avenue;

17. 5e Avenue, entre la 8e Rue et l'avenue Forman;

18. avenue de Saint-Georges, entre la 206e Avenue et la 212e Rue.

Des portions de rues pourraient être ajoutées à cette liste en fonction des coûts réels des travaux et du budget disponible.

Notez qu’une signalisation adéquate sera installée aux abords des chantiers pour diriger la circulation. Des chemins de détour seront prévus à certains endroits. La Ville invite donc la population à prévoir plus de temps lors de ses déplacements et à redoubler de vigilance près des chantiers routiers.