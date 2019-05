L'événement-bénéfice Scotch & chocolat de l’OSTR investira bientôt le Musée Boréalis

Le mardi 4 juin 2019 à 18 h, l’événement-bénéfice Scotch & chocolat de l’OSTR investira le Musée Boréalis, des voûtes à sa terrasse avec vue sur le fleuve, avec un parcours gourmand en musique.

Sous la présidence d'honneur de madame Chloé Duguay, de la Société immobilière Duguay, les profits amassés par cette soirée-bénéfice contribueront au rayonnement de l’Orchestre symphonique de Trois- Rivières et de son programme musical BOUM, offert quotidiennement et sans frais à des élèves des écoles primaires Saint-Paul et Saint-Philippe de Trois-Rivières.

Près de 200 convives sont attendus à cet événement annuel. Ils pourront découvrir et déguster des bières, des vins et des spiritueux servis en accord avec de savoureuses bouchées, au rythme d’ensembles musicaux qui jalonneront ce parcours. Tirages et prix de présence seront également de la partie.

Cet événement est présenté en collaboration avec TVA Trois-Rivières et il bénéficie du soutien d’IGA Extra Marché Paquette, du Castel des Prés, de La Fernandière, du distributeur de spiritueux Corby, de la

Chocolaterie Samson, de la microbrasserie Le Trou du diable, de la fromagerie biologique L’Ancêtre, de la Fromagerie des Grondines et d’Événement Saphir.

Billets en vente

Il est possible de se procurer des billets au 819 373-5340 poste 1 et sur le site Internet de l’OSTR.



Pour toute information additionnelle, contactez l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières au 819 373- 5340. Consultez également le site Internet de l’OSTR au www.ostr.ca, ses pages Facebook et Instagram (@OSTRconcerts) et sa chaîne YouTube (OSTRofficiel).