Le mois de mai sert à célébrer et à mettre en valeur le commerce équitable. Cette année, le comité Trois-Rivières, ville équitable, chapeauté par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, s’est allié à nouveau à plusieurs commerçants du centre-ville pour mettre sur pied la deuxième édition de la Vente trottoir équitable de la rue Notre-Dame. L’évènement aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 mai prochains sur la rue Notre-Dame centre, entre les rues St-Georges et Radisson.

C’est l’occasion parfaite pour découvrir des commerçants de chez nous qui ont à cœur une consommation responsable, éthique, durable et respectueuse de l’environnement!

L’édition 2018 de la Vente trottoir équitable de la rue Notre-Dame fût un tel succès qu'elle s’est vue décerner, en mars dernier, le prix d’Évènement de l’année lors de la remise des Prix canadiens Fairtrade. La ville de Trois-Rivières a quant à elle été nommée Ville équitable de l’année lors du même évènement, pour toutes les actions menées en faveur du commerce équitable.

L’objectif de la Vente trottoir équitable de la rue Notre-Dame est de faire découvrir à la population la variété et la qualité des produits équitables offerts à Trois-Rivières, de leur faire prendre contact avec les commerçants impliqués et de leur faire vivre une expérience festive et dynamique entourant la question de l’achat éthique. Le comité organisateur s’est donné comme mandat de mettre de l’avant les commerces trifluviens qui font un effort particulier pour valoriser un type de commerce plus responsable.

On compte parmi les commerces et les organisations participant.e.s : le Marché Notre-Dame, la Microbrasserie le Temps d’une pinte, la Meraki, PURR VNTG, la Brouette, le Pompon laine café, le Brun en ville, la Boîte à coupe, Nys Pâtisserie, le Café Morgane, la Biennale internationale d’estampe contemporaine de TR, l’Atelier Presse papier, le O petit coin, Comsep, Open Trois-Rivières, les Édition d’art Le Sabord, les Éditions des Écrits des forges, CASAFRIQ, Sprint emploi, la Puce rock et Très Swing.

Pour plus d’information, visitez la page Facebook Trois-Rivières, ville équitable.