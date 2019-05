Clinique universitaire en kinésiologie de l'UQTR : les stagiaires en thérapie du sport prêts à offrir leurs services

La Clinique universitaire de kinésiologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ouvrira ses portes du 13 mai au 1er août 2019, période durant laquelle les étudiants du programme d’études supérieures spécialisées en thérapie du sport entament la fin de leur cheminement avec un stage clinique.



Sous la supervision d’un thérapeute du sport agréé, les étudiants offriront leurs services à la communauté régionale, et ce, à un tarif préférentiel de 25 $ par séance.

Toute personne – enfants, adolescents, adultes, aînés – ayant une douleur musculaire, qui freine la pratique de ses activités physiques récréatives, de compétition ou de la vie quotidienne, peut prendre rendez-vous pour une consultation avec nos stagiaires en thérapie du sport.

La thérapie du sport

La thérapie du sport est utile à toute personne pour qui une douleur musculaire, récente ou chronique, freine la pratique d’activité physique. Dans ce contexte, l’objectif du thérapeute du sport est d’aider son patient à reprendre ses activités sportives, qu’elles soient compétitives ou récréatives, ou à redevenir fonctionnel dans ses activités quotidiennes.



En clinique, il traite une grande diversité de patients souffrant d’un trouble musculosquelettique (tendinite, bursite, épicondylite, mal de dos, etc.), d’une commotion cérébrale ou ayant besoin d’un suivi pré/post chirurgie orthopédique. Il utilise différentes thérapies manuelles, certains agents physiques (ultrason/électrothérapie), effectue différents types de bandages et recommande des exercices liés à la problématique en cause.



Pour information et prendre rendez-vous

Pour obtenir plus d’informations, il est possible de visiter le Site Web de la Clinique universitaire de kinésiologie de l’UQTR à l’adresse http://www.uqtr.ca/clinique.kinesiologie, d’appeler au 819 376-5114, ou de s’informer par courriel à l’adresse [email protected].