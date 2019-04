Que vous soyez un particulier, une PME ou une multinationale, vous devez impérativement sauvegarder vos données numériques. Mais cette démarche ne s’improvise pas. Elle nécessite au contraire de mettre en place certaines bonnes pratiques. Suivez donc ces 4 conseils importants pour la sauvegarde de vos données informatiques :

1.Inventoriez vos données numériques

En premier lieu, vous devez faire un inventaire complet de toutes vos données numériques, afin d’identifier celles qui devront être stockées. En effet, les fichiers digitaux peuvent rapidement se multiplier et se répandre à de nombreux endroits. Une sauvegarde efficace commence donc par un recensement en bonne et due forme !

Localisez donc tous vos fichiers dans vos dossiers locaux, vos boîtes courriel, vos serveurs, vos disques durs, etc. Évaluez leur degré de confidentialité, notez leur taille et leur nature. Sur cette base, déterminez la méthode de sauvegarde adéquate.

2.Externalisez la sauvegarde

Ensuite, il est préférable d’externaliser la sauvegarde de vos données informatiques auprès d’un expert. Cela vous garantira un service de meilleure qualité, avec un système de redondances et de back up. Ainsi, même en cas de défaillance d’un serveur, vos données ne seront pas perdues. De même, un service externe vous offre un meilleur niveau de sécurité des données (contre les fuites et les piratages, notamment).

Et afin d’accéder à vos données sauvegardées à tout moment et en tout lieu, le mieux est d’adopter une solution infonuagique. Stockées sur le cloud, elles sont accessibles lorsque vous en avez besoin.

3.Gardez une copie locale

En complément, conservez quand même une copie en local. Le gros avantage des données numériques sur les fichiers papier est qu’elles peuvent aisément être dupliquées. Alors, profitez-en pour stocker vos données sur divers supports : votre ordinateur, un disque dur externe, un serveur interne à votre entreprise, etc. Cela limitera les risques de pertes ou destructions de données.

Attention, veillez à bien crypter vos données les plus sensibles et confidentielles !

4.Automatisez vos sauvegardes

Pour finir, il est recommandé d’automatiser les sauvegardes de vos données. De cette façon, vous n’aurez pas besoin de faire des archivages manuels, ce qui limitera les oublis et les erreurs. Définissez la fréquence de vos sauvegardes et vérifiez régulièrement qu’elles ont bien été effectuées.

Conclusion

Grâce à un système de sauvegarde efficace de vos données informatiques, vous réduirez les principaux risques associés (perte, corruption, vol...).