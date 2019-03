À l’initiative de GROUPÉ et de sa Table Technologies vertes, une première vitrine régionale sur les technologies vertes en Mauricie + Rive-Sud aura lieu le mercredi 10 avril prochain, sous le thème « Innover & Rayonner ». Déjà, 150 participants ont répondu présents, parmi lesquels figurent quelques 40 entreprises, dont Nemaska Lithium, Marmen, Bionest, AddÉnergie, Airex Énergie et Société Laurentide.

En partenariat avec Desjardins entreprises, le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI), Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières), la Ville de Shawinigan et Affaires mondiales Canada, cette vitrine poursuit trois objectifs. Le principal objectif vise à faire connaître l’expertise ainsi que les produits et services des entreprises qui œuvrent en technologies vertes auprès d’autres secteurs d’activités comme, par exemple, le transport ou les technologies de l’information, mais aussi des partenaires socioéconomiques et municipaux de la région. Les domaines de la valorisation des matières résiduelles, du traitement de l’air et de l’eau, de l’efficacité énergétique, des bornes électriques, des énergies renouvelables et des biotechnologies et des services-conseils seront particulièrement mis de l’avant.

Un second objectif consiste à susciter les maillages pour faciliter le développement de relations d’affaires, notamment en termes de sous-traitance avec des entreprises et des partenaires, tels que les six centres de recherche de la région. Ces centres de recherche participent à créer un écosystème favorable au développement du secteur des technologies vertes : le CNETE (Centre National en Électrochimie et en Technologies Environnementales), la CRIEB (Chaire de Recherche Industrielle en Environnement et en Biotechnologies), Innofibre (Centre d’innovation des produits cellulosiques), l’IRH (Institut de Recherche sur l’Hydrogène), LTE (Laboratoire des Technologies de l’Énergie lié à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec) et le Parc Micro Sciences de Trois-Rivières, qui inclut le Novocis et le Technocentre.

Un dernier objectif vise à outiller les entreprises, en fonction de leur stade de développement, en matière de recherche et développement (R&D), de financement et d’opportunités d’affaires.

« On cherchait activement la meilleure façon, depuis 2 ans, de mettre en valeur le secteur des technologies vertes en Mauricie + Rive-Sud. On a trouvé une formule gagnante parce que les gens répondent présents et qu’on est arrivé à ce programme en questionnant nos entreprises membres sur le type d’événement qui répondrait à leurs attentes. On a aussi mis sur pied un comité organisateur composé de joueurs majeurs : des entrepreneurs, des commissaires industriels de Bécancour, Shawinigan et Trois-Rivières, du MEI, du CNETE et de l’UQTR. Ultimement, nous poursuivons tous le même objectif, qu’on soit une entreprise ou un partenaire socioéconomique : permettre un développement optimal de ce secteur d’activité très prometteur, qui crée déjà 2700 emplois directs et indirects dans la région » a indiqué Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud.

Le thème de l’événement, « Innover & Rayonner : vitrine sur les technologies vertes en Mauricie + Rive-Sud » prendra tout son sens car l’innovation et le rayonnement des entreprises seront mises en lumière en matinée, par quatre activités : une visite des kiosques d’entreprises, une présentation du secteur d’activité, un panel d’entrepreneurs animé par Yves Lacroix, président d’IDÉ et directeur général de Fab3R, et une conférence de Guillaume Villemure, directeur du développement et des approvisionnements chez SOLENO recyclage. Un dîner-maillage permettra aux participants d’échanger avec des entrepreneurs du secteur des technologies vertes. En après-midi, trois ateliers se succéderont : le premier présentera des partenaires en R&D, organisé par Économie du Savoir Mauricie, le deuxième, du financement conventionnel et du capital de risque, organisé par Écotech Québec et le troisième regroupera des partenaires pour les opportunités d’affaires. Plusieurs centres de recherche de l’extérieur et de la région y seront, tout comme Carrefour Québec International (CQI), une organisation qui accompagne les entreprises dans leurs projets d’exportation, et GLOBE series, avec qui IDÉ Trois-Rivières a récemment annoncé un partenariat pour la tenue d’un événement d’importance en 2020. La journée se terminera avec un cocktail réseautage de 16h à 18h.

À propos de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud:

GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud est une organisation régionale, qui a pour mission de mobiliser les leaders d’affaires de la Mauricie et de la Rive-Sud, afin d’accélérer le développement des entreprises par la mise en œuvre de projets structurants. GROUPÉ regroupe plus de 150 leaders d’affaires des deux rives. Le recrutement de la main-d’œuvre, le développement des affaires et le maillage entre les entreprises sont les 3 priorités du regroupement.

Le site internet de la vitrine présente la liste complète des intervenants qui participeront à la journée Vitrine : www.vitrinetechvertes.com.