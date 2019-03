Nouveau Directeur Opérations au Port de Trois-Rivières

Monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Sylvain Gendron au poste de Directeur Opérations.

Diplômé en architecture navale de l’Institut Maritime du Québec et en voie d’obtention d’un certificat en gestion de projets de l’Université Laval, monsieur Gendron cumule trente années d’expérience dans l’industrie maritime et des transports. Il a occupé différents postes au sein des entreprises BC Ferries, Chantier Davie Canada inc., Transports Desgagnés, Groupe Océan, Bombardier Aéronautique ainsi qu’avec Transports Canada. Il possède une vaste expérience dans les domaines de la construction de navires ainsi que l’inspection et la règlementation d’activités maritimes.

En plus d’être responsable de l’ensemble des activités relatives à la logistique portuaire et maritime, les compétences et aptitudes de monsieur Gendron constituent une plus- value pour la réalisation de Cap sur 2030 de l’APTR.

« Nous sommes très heureux d’accueillir monsieur Gendron au sein de l’équipe. Son expertise constitue un précieux atout pour le Port qui entend poursuivre son expansion ainsi que l’optimisation de ses activités portuaires », a déclaré monsieur Boivin.

À propos du Port de Trois-Rivières

Faisant partie des 18 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois‐Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d’installations et de services à l’industrie maritime. Il est un acteur important dans le développement économique sur le plan régional, national et international pour des secteurs industriels majeurs tels que l’aluminium, la foresterie et l’agroalimentaire. Le Port de Trois-Rivières accueille annuellement 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 200 navires marchands et de croisières provenant d’une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de plus de 3,5 M de tonnes métriques et soutient plus de 2 000 emplois directs, indirects et induits.