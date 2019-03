L’accès à l’eau pour tous les Québécois

La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs se joint à l’Alliance de l’industrie nautique du Québec, la Fédération québécoise du canot et du kayak, la Fédération de voile du Québec et l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, qui sont soutenues par plus d’une centaine d’organismes et d’entreprises de l’industrie et du commerce, pour revendiquer une intervention gouvernementale afin d’obtenir des accès équitables aux différents plans d’eau publics du Québec pour l’ensemble des usagers.



La Fédération se sent particulièrement concernée par ce dossier sur lequel elle travaille déjà depuis longtemps au nom des pêcheurs et des chasseurs qu’elle représente. Ses interventions ont conduit à la création d’un comité interministériel unissant le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire chargé d’améliorer les conditions de pratique de la chasse en milieu périurbain et l’accès aux plans d’eau. Une des résultantes de ce comité est de prévoir la préservation et l’encadrement des accès publics à l’eau dans les schémas d’aménagement et de développement, ainsi que la mise en place de balises claires.



L'alliance souhaite ardemment que le gouvernement nouvellement élu honore les engagements pris pendant la campagne électorale auprès de la Fédération puis du public, soit de « revoir les tarifications des rampes d’accès de mise à l’eau des embarcations nautiques et de plaisance, afin que les Québécois puissent profiter de leurs nombreux cours d’eau navigables. »



Le principe d’accès à l’eau pour tous, relayé par la politique nationale de l’eau, est souvent bafoué par des municipalités qui imposent des tarifs exorbitants pour accéder à leurs plans d’eau. Pour contrer les mesurer prohibitives d’accès à l’eau de ces municipalités, le collectif demande au gouvernement du Québec d’intervenir et de mettre en place des mesures pour concilier le respect des droits d’accès à l’eau pour tous avec le maintien des infrastructures, le développement économique, la protection de l’environnement et la sécurité des personnes sur l’eau.

Soutenez la cause en signant la pétition en ligne, en cliquant ici.

Au-delà de l’accès à l’eau, le regroupement a bien sûr un souci particulier pour la préservation des milieux naturels aquatiques, car l’ensemble des membres de nos organismes est en première ligne pour apprécier la qualité de l'eau et lancer des alertes pour tous genres d’atteintes à l’intégrité de l’environnement.