Vous êtes à la recherche d’une maison ou d’un condo? Profitez de la 19e édition de la Grande tournée des maisons neuves de la Mauricie pour découvrir ce qu’il y a de neuf dans la région!



Les 16, 17, 23 et 24 février prochains, de 13 h à 16 h 30, 19 entrepreneurs membres de l’APCHQ vous ouvriront les portes de 40 maisons et condos modèles à Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour.



Pour planifier votre tournée, rendez-vous au grandetournee.com où vous trouverez une présentation de chaque entrepreneur, des photos, de même que la description et l’adresse complète de chacune des habitations.



La Grande tournée des maisons neuves permettra à tous les intéressés de découvrir des habitations de styles variés qui représentent bien les nouvelles tendances du marché de la construction neuve, que ce soit en matière d’aménagement ou de décoration. Nul doute que vous y trouverez votre compte puisque la Grande tournée des maisons neuves met en vedette des constructions pour tous les goûts et tous les budgets : condo, maison unifamiliale ou jumelée près de tous les services, maison de luxe sans voisin arrière, condo de luxe au bord de l’eau et plus encore! Profitez de cet événement gratuit pour les découvrir et pour rencontrer des entrepreneurs dynamiques qui pourront alimenter vos réflexions.





Lors de l’édition 2019, l’événement vous permettra de découvrir et de visiter les habitations construites par les entrepreneurs suivants :



1. Construction André Houle & Fils; à

2. Les Constructions Evad;

3. B2G2 Construction;

4. Construction Marco Bianki;

5. Groupe Arvisais;

6. Maisons usinées Expo 2015;

7. Habitations Urbania;

8. Construction RLR Turcotte;

9. Groupe Demontigny Construction;

10. Construction D.M. Turcotte J.M;

11. Construction Couture-Thériault;

12. Construction CMA;

13. Les Développements du récif;

14. Habitations Paris et Frères 2012;

15. Habitations Paul Dargis;

16. Constructions Chaîné;

17. Constructions Marc Beaulieu et Fils;

18. Sylvain Bourdeau Construction & Fils;

19. Construction Inno-V (Le Groupe JGB).



C’est un rendez-vous !



En collaboration avec Desjardins, Barrette Structural, Pierre Naud, RE/MAX de Francheville et la Garantie de construction résidentielle, l’APCHQ invite tous les gens à la recherche d’une maison, d’un condo ou simplement d’inspiration, à prendre le volant et à explorer sans obligation les habitations du circuit, bâties avec le savoir-faire et le professionnalisme des entrepreneurs membres de l’APCHQ.