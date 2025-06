Jour de déménagement : Shawinigan rappelle la gestion des rebuts

La journée nationale du déménagement au Québec, le 1er juillet, approche à grands pas et la Ville de Shawinigan tient à rappeler les éléments importants à vérifier, les services offerts et quelques astuces pour la gestion des rebuts.

Si vous êtes un nouveau citoyen, vous êtes invités à vous inscrire au Service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC) pour recevoir les alertes importantes de la Ville comme les bris d’aqueduc, les travaux, les fermetures de rues, etc. Également, il est important de mettre à jour vos coordonnées au shawinigan.ca/smac ou au 819 536-7200.

Encombrants

En faisant le tri de ce que vous possédez, vous vous retrouverez sans doute avec des encombrants. S'ils sont en bon état, vous pouvez les offrir à vos proches, à vos voisins ou à un organisme local.

S'ils sont trop abîmés, on rappelle d'aller faire un tour à l'écocentre ou de s'inscrire à la collecte mensuelle des encombrants sur le site Web de la Ville. Cette dernière option exige de les mettre en bordure de rue pour qu'ils puissent être ramassés.

Avertisseurs de fumée

En emménageant dans votre nouveau lieu de résidence, vérifiez que tous les avertisseurs de fumée sont présents et fonctionnels. Il doit y en avoir également au sous-sol. Par le règlement, leur présence est obligatoire.

Les propriétaires sont responsables de fournir les avertisseurs de fumée nécessaires et les installer. Les locataires doivent en assurer le bon fonctionnement et de changer leur pile.

Résidus domestiques dangereux (RDD) et matériaux de construction, de rénovation et de démolition (CRD)

Si vous voyez un objet avec un pictogramme « corrosif », « toxique », « inflammable » ou « explosif » sur son étiquette : c’est un résidus domestiques dangereux (RDD). Il faut obligatoirement aller les déposer à l'écocentre. Il est interdit de les déposer dans les bacs roulants. Pour plus d’information : shawinigan.ca/rdd.

Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition(CRD) doivent aussi aller à l’écocentre, car ils pourraient être revalorisés.

Bacs roulants et déchets

Les bacs roulants distribués par la Ville sont liés à l’adresse de la résidence, pas à son propriétaire. Vous devez les laisser sur place lors d’un déménagement.

N’oubliez pas que les matières et sacs déposés à l’extérieur des bacs ne sont pas ramassés lors des collectes. Ils peuvent même être considérés comme des nuisances et les propriétaires sont passibles d’une amende.

Animaux de compagnie

Un déménagement, c’est stressant pour tous, y compris pour un animal domestique. Planifiez bien son transport et son bien-être. En cas d’imprévus, ne le laissez pas derrière et tournez-vous vers la SPA Mauricie si vous devez absolument vous en départir.

Sécurité routière

En tout temps, et encore plus pendant la période des déménagements, la prudence est de mise. Ralentissez près des camions stationnés, redoublez de vigilance en présence de personnes qui chargent ou déchargent un véhicule, et respectez la limite de vitesse.

Si vous déménagez, assurez-vous que votre véhicule ne bloque pas la circulation ou les accès d’urgence. Le stationnement en bordure de rue doit respecter la signalisation en vigueur.