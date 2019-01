Investissement en Espagne : 3 bons plans pour 2019

La prévision de croissance en Espagne est estimée à + 2,3 % en 2019, le taux de chômage est à la baisse et la demande touristique en forte progression. Dans ce contexte plus que favorable, y investir est synonyme de bonne rentabilité. Voici quelques secteurs à ne pas négliger.

1.Le marché immobilier : un investissement locatif très rentable

Le marché immobilier est toujours en forte croissance et les investissements locatifs très rentables. Les taux d’intérêt sont en effet très bas et le prix de l’immobilier encore faibles si vous évitez les grands centres comme Barcelone, Madrid ou Marbella. En revanche, le montant des loyers progresse. Misez sur le résidentiel, mais aussi les immeubles de bureaux partagés et les résidences universitaires.

Si vous destinez votre bien à la location de vacances, étudiez bien la surface, le nombre de pièces, les travaux éventuels et la localité géographique. Étudiez le plus d’annonces possible avant de vous décider pour dénicher la meilleure affaire.

Vous devrez néanmoins faire appel à un avocat pour concrétiser votre projet. La loi prévoit en effet que l’acheteur doit s’assurer lui-même que le bien à la vente n’est pas hypothéqué. Puis faites traduire vos actes officiels par une agence de traduction à Bordeaux pour éviter les mauvaises surprises.

Comptez entre 8 à 13 % de frais en plus du prix de vente pour couvrir les charges et les impôts (impôt sur le transfert de propriété et taxe sur la documentation juridique). Le taux d’impôt varie selon les régions.

2.L’exportation : certains secteurs très porteurs

L’Espagne est le 10e importateur mondial. L’aérospatiale, la défense et la sécurité, les produits forestiers, les technologies de l’information ou les technologies propres ont le vent en poupe. Profitez des programmes gouvernementaux prévus pour les associations et les PME pour conquérir ce nouveau marché.

3.Investir dans un commerce

Selon la zone géographique, les fonds de commerce s’acquièrent à bas prix. Vous trouverez dans les annonces en ligne des maisons d’hôtes, des campings, des hôtels et des bars-restaurants à vendre en Espagne. Si l’on considère que le tourisme à lui seul génère plus de 66 millions de personnes par an, c’est plutôt un bon plan.

La création de commerce est toujours bien accueillie malgré les formalités longues à accomplir, car porteuse potentiellement d’emplois. Si vous êtes candidat à l’immigration, c’est le moment de changer radicalement de vie !