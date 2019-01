Flordeco Magnan rouvre ses portes après des rénovations majeures

Dans un souci d’offrir une expérience de magasinage qui sort de l’ordinaire à sa fidèle clientèle, Flordeco Magnan a fait l’objet de rénovations majeures lors de la dernière période des Fêtes. C’est donc avec une immense fierté que les copropriétaires, Mélanie et Steve Mailhot, invitent la population à venir redécouvrir ce fleuron trifluvien, situé au 5626, boulevard des Forges, à compter du 14 janvier prochain.



Établit depuis près de 40 ans à Trois-Rivières, Flordeco Magnan n’en est pas à sa première rénovation d’envergure, un tel chantier ayant déjà eu lieu à quatre autres reprises depuis 1979.



« Les dernières rénovations remontaient à décembre 2009, alors que Steve et moi venions tout juste de faire l’acquisition du commerce. À ce moment, tout le magasin avait subi une cure de rajeunissement et nous avons fait de même pour nos dix ans comme propriétaires. C’est une étape nécessaire, car dans le domaine de la rénovation, il faut toujours se renouveler pour suivre la tendance, le tout afin d’aider les clients à s’inspirer pour leurs propres projets. Nous profitons également de l’occasion pour mettre l’emphase sur notre alliance avec la bannière Flordeco en misant officiellement sur l’appellation Flordeco Magnan », souligne Mme Mélanie Mailhot, copropriétaire et vice-présidente de Flordeco Magnan.



Aucune section du magasin n’a été laissée au hasard. En plus d’avoir changé tous les présentoirs et tous les planchers, l’éclairage à l’intérieur du commerce a été entièrement refait en utilisant des ampoules DEL, permettant ainsi d’obtenir une lumière plus naturelle et écoénergétique. De plus, des tables de consultations ont été judicieusement positionnées au bénéfice des clients. Aussi, soulignons que la réception a été optimisée et que quatre bureaux ont été aménagés.



« Nous avons également créé une zone coup de cœur dans ce que nous appelons le Concept F. C’est à cet endroit que notre clientèle retrouvera les coups de cœur des designers en matière de céramique. À cet effet, chez Flordeco Magnan, nous possédons 1500 choix différents de ce produit, et ce, sans compter notre vaste sélection de tapis, vinyle, bois, prélart, laminé, etc. Par la suite, si le client le désire, nos produits sont installés par des professionnels passionnés et qualifiés », exprime M. Steve Mailhot, président et copropriétaire de Flordeco Magnan.



La qualité d’abord et avant tout



Flordeco Magnan est synonyme de qualité non seulement par ses produits, mais aussi par son service exceptionnel en raison de son personnel dévoué et toujours à l’écoute. Pour tous ses clients, résidentiel et commercial, le magasin offre un service clé en main, et ce, autant pour les nouvelles installations que pour la rénovation. Ces derniers peuvent aussi profiter de services gratuits de designers et d’estimation. Venez voir le nouveau Flordeco Magnan à compter du 14 janvier, une visite qui en vaut assurément le coup d’œil.