Le Happening SI s’améliore encore pour sa 3e édition

Près de 300 étudiantes et étudiants seront rencontrés dans le cadre du Happening en soins infirmiers (SI) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) qui se déroule les 7, 8, 9, 14 et 15 janvier 2019, à l’Hôtel Montfort de Nicolet.



Il s’agit d’un événement de recrutement unique permettant de concentrer, dans le cadre d’une visite de trois heures, l’ensemble des étapes du processus de sélection des candidats à travers un parcours d’évaluation interactif.



Lors de leur visite, chaque participant est soumis à un test écrit, une entrevue de type « speed dating » ainsi qu’à trois évaluations d’actes cliniques par des mises en situation appelées ÉCOS. Fait intéressant, des usagers ressources agissent en tant que comédiens dans le cadre de ces ÉCOS, ce qui permet d’obtenir une appréciation des compétences relationnelles des candidats de la part des principaux intéressés.



En fin de parcours, les candidats rencontrent des intervenants de secteurs cliniques et différentes instances du CIUSSS. Ceux-ci leur font connaître la variété des milieux de travail offerts et les cheminements de carrière potentiels au sein de l’organisation. Par ailleurs, la présence d’instances telles que l’OIIQ régional, le CII/CIIA et la FIQ apporte une valeur ajoutée dans l’information fournie aux candidats qui démontrent l’esprit de concertation qui habite notre organisation.



Le Happening SI en amélioration continue

Maintenant sur 5 jours, répartis sur deux semaines, le CIUSSS souhaite offrir une variété de plages horaires afin que le plus de candidats possible puissent se présenter à l’événement. Une plage horaire de soir a même été offerte le mercredi 9 janvier et les groupes étaient complets.



Les titres d’emploi visés par le Happening sont ceux de candidates à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA), de préposés aux bénéficiaires (PAB) étudiants, de candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) et d’externes en soins infirmiers.



Comme pour les deux éditions précédentes, le CIUSSS MCQ vise un taux d’embauche de plus de 90 % des personnes rencontrées. Un tel résultat permettrait ainsi d’accueillir près de 270 nouvelles recrues au sein de l’organisation. Si on ajoute les externes de l’an dernier qui ont été confirmées comme CEPI sans revenir au Happening, on pourrait totaliser 350 embauches grâce à cet événement.



Par la tenue d’un tel événement, le CIUSSS MCQ désire établir un lien d’emploi avec les étudiants et étudiantes en soins infirmiers et ce, dès le début de leur cheminement scolaire. « En plus de venir soutenir nos équipes en place, le lien d’emploi durant leurs études permet aux jeunes d’acquérir des connaissances et des compétences sur les milieux de travail et cela favorise également leur rétention dans la région », conclut M. Antranik Handoyan, directeur adjoint attraction, rétention, planification des talents et services aux employés au CIUSSS MCQ.