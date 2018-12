Noël 2018 - Cinq idées cadeaux pour les partys de bureau

Qui dit temps des fêtes, dit party de bureau. Ces soirées où tout le monde festoie, même les patrons, où on lève un peu le coude et où tout le monde s’aime. Ces soirées où l’on découvre des facettes insoupçonnées de certains de nos collègues. Ce sont aussi ces soirées où les patrons aiment faire plaisir à leurs employées en leur offrant des cadeaux pour les remercier de leur bon travail. Si vous faites partie de ces patrons, nos idées de cadeaux de party de Noël vous aideront probablement à ne pas offrir les mêmes présents que les années passées.

Des cours de cuisine – Vos employés mangent parfois à la va-vite, avec des plats congelés de piètre qualité. Offrez-leur des cours de cuisine avec un/une chef enseignant/enseignante. Un cours en particulier attire l’attention puisqu’il est unique en son genre : le cours de cuisine « alimentation vivante » offert par l’académie culinaire Annie Caron. Le forfait comprend six heures de cours ainsi qu’un document de cours comprenant 35 recettes!

Une boîte mensuelle – Aujourd’hui, il existe un tas de boîtes mensuelles permettant d’obtenir de la nourriture fraîche à votre porte, des smoothies-minute, des bonbons, mais aussi des bijoux. Être à l’affût des tendances et favoriser l’achat local dans un concept d’achat différent, c’est ce que propose la boîte de L’Horloger en offrant chaque mois, la crème des designers locaux. Dans chaque boîte, la personne à qui aura été offert ce cadeau aura la chance de recevoir 1 à 3 bijoux au look sélectionné avec une fiche présentant le designer ayant conçu le tout, pour elle.

Des soins – Permettez aux femmes et aux hommes qui travaillent avec vous de prendre un moment pour prendre soin de leurs cheveux et de leurs barbes. Vous pourriez offrir des forfaits dans un salon de coiffure pour les femmes, ou encore pour des extensions de cils ou une manucure. Un peu de temps pour soi, sur le bras du patron! Quant aux hommes, plusieurs d’entre eux n’ont jamais expérimenté un traitement complet chez le barbier. Celui-ci comprend habituellement la coupe et le soin de la barbe, des soins pour la peau ainsi qu’une coupe de cheveux, au besoin.

Des entrées pour un spectacle musical - Unique en son genre, entre le cabaret new-yorkais et le café-théâtre parisien, le Balcon vous propose une expérience hors du commun, en plein cœur du quartier des spectacles. Vous pouvez vous y procurer un forfait que vous pourrez offrir en cadeau lors de votre party de bureau. Il faut cependant savoir que seul l’accès au spectacle est inclus; pas la nourriture.

Un cours de photographie mobile – Si votre entreprise est en lien avec le monde des communications et des réseaux sociaux, cette idée cadeau pourrait faire en sorte de joindre l’utile à l’agréable. Le photographe Olivier Robitaille offre des ateliers privés ou en groupe afin de découvrir le fonctionnement des meilleures applications sur le traitement d’images dans votre téléphone intelligent et optimisez le contenu de vos publications sur les différents médias sociaux.