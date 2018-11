La Société canadienne de la sclérose en plaques lance sa 13e campagne d’emballage

Les membres du conseil d’administration et la direction de la section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP) sont heureux de présenter la 13e édition de la campagne d’emballage du temps des Fêtes, qui se déroulera du 7 au 24 décembre inclusivement. Soulignons d’entrée de jeu que cette campagne, présentée par IG Gestion de patrimoine, se tiendra au Centre Les Rivières, près du Village du Père Noël.

Ainsi, pendant la période du temps des Fêtes, la SCSP propose aux clients du Centre Les Rivières de se présenter au kiosque de la Société canadienne de la sclérose en plaques - section Mauricie afin de confier l’emballage de leurs cadeaux aux nombreux bénévoles disponibles sur place. Une échelle de prix est fixée en fonction de la grosseur des cadeaux. Fait intéressant à soulever : les bénévoles présents sont spécialisés dans l’emballage de cadeaux surdimensionnés.

« C’est toujours un plaisir pour IG Gestion de patrimoine, d’être associé à une belle cause comme celle de la Société canadienne de la Sclérose en plaques. Nous savons que les sommes recueillies servent à faire une réelle différence dans la vie des gens atteints de la sclérose en plaques. La campagne d’emballage vise à amasser des fonds qui serviront à financer la recherche sur la sclérose en plaques et ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie et leur entourage. J’encourage la population à être généreuse dans le cadre des festivités entourant cette campagne de financement », souligne monsieur Éric Leblanc, directeur de division d’IG Gestion de patrimoine.

L’an dernier, plus de 3 000 cadeaux ont été emballés grâce à cette campagne et une somme de plus de 21 000 $ avait été amassée. Pour 2018, on vise un objectif de 24 000 $.

Des co-présidents d'honneur et des bénévoles dévoués

Cette année, la présidence d’honneur annuelle 2018 a été confiée et partagée entre deux personnalités engagées et connues dans la région, soit Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques, et M. Guillaume Morrissette, écrivain, dont la mère a été touchée par une forme s’apparentant à la maladie de la sclérose en plaques.

« En tant que co-présidents d’honneur, il est tout naturel de donner de notre temps à la campagne d’emballage. Nous serons donc présents au kiosque le 16 décembre afin d’emballer les cadeaux des visiteurs et échanger avec eux. Il est important pour nous de souligner que cette campagne annuelle représente un gros défi d’organisation puisque chaque année, cela totalise plus de 1 420 heures de bénévolat, accomplies par plus de 260 bénévoles. Il s’agit d’une implication remarquable », soutiennent Guylaine Beaudoin et Guillaume Morrissette.

Journées d'entreprises

Les organisateurs invitent les entreprises à participer à la campagne d’emballage en réservant dès maintenant la journée où elles souhaitent être présentes et où des employés offriront bénévolement de leur temps pour emballer des cadeaux. Il s’agit d’une belle vitrine pour les entreprises de la région.

Pour faire un don ou obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.scleroseenplaques.ca/mauricie ou téléphonez au 819 373-2570.