Création d’entreprise : quelles villes choisir ?

Les critères de choix pour sélectionner les meilleures villes canadiennes où installer son entreprise sont basés sur l’aide locale apportée aux entrepreneurs, l’essor des entreprises en fonction de leurs activités et leurs perspectives économiques. Et malheureusement, Montréal se situe au dernier rang…

Québec : la plus européenne des villes d’Amérique du Nord

La ville de Québec dispose d’infrastructures importantes si bien que les coûts d’implantation d’une entreprise en ligne notamment figurent parmi les moins chers. La vie y est également moins élevée qu’ailleurs : 4,6 mois de salaire d’avance suffisent pour survivre le temps du lancement de son entreprise. Comparativement, il en faudrait 5,3 à Montréal, 7,4 à Vancouver et 7,5 à Toronto ! Québec est ainsi la ville où vivre et entreprendre sont plébiscitées : la qualité de vie y est bonne et les élus proposent de nombreuses initiatives de soutien à l’entrepreneuriat.

Rivière-du-Loup : un important centre des affaires

La présence d’un centre des affaires très investi dans le soutien à la création et le développement d’entreprises pérennes joue un rôle déterminant dans l’essor entrepreneurial et économique de la ville. Les aides prennent la forme de prêts et de conseillers d’affaires très dynamiques.

Mirabel : une ville en plein essor dans la banlieue de Montréal

La hausse démographique est très importante à Mirabel depuis quelques années d’où la construction de nombreux programmes immobiliers très abordables.

Les autorités locales proposent en outre dans le cadre d’une politique de développement économique dynamique un programme d’aide à la création d’entreprise. Des aides financières non remboursables sont accordées aux entrepreneurs ainsi que de nombreux supports techniques d’accompagnement comme des formations par exemple aux travailleurs autonomes. Parallèlement, pour soutenir toutes les créations d’entreprise, de nombreux espaces commerciaux et bureaux voient le jour. La proximité des grands axes routiers, la présence de nombreux parcs et espaces verts vous convaincront aussi d’acheter une maison neuve à Mirabel.

Calgary et ses alentours : un environnement financier prisé

Loin de Québec, et avant Kelowna en Colombie-Britannique, Calgary est prisée pour ses faibles coûts à la création d’entreprise et ses marchés plus larges donc plus intéressants. La politique locale est déterminante pour se lancer en affaires, mais vous serez seul ensuite pour maintenir le cap. Il faudra donc redoubler d’efforts avant de trouver une vitesse de croisière qui vous permette de vous verser un salaire correct.