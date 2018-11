Reconversion professionnelle : 4 formations courtes diplômantes

La reconversion professionnelle aujourd’hui est davantage perçue comme un signe de dynamisme que d’instabilité et les employeurs l’apprécient beaucoup. Apprendre un nouveau métier, se spécialiser dans un domaine, approfondir des compétences, en acquérir de nouvelles sont en effet des projets à la fois ambitieux et courageux. Voici donc quelques formations courtes diplômantes pour vous aider à rebondir, quel que soit le contexte.

Devenir formateur

Si votre projet est d’exploiter et de partager vos compétences avec les autres, il existe des programmes performants de formation pour adultes à l’UQAM dans le domaine que vous choisirez. Vous y apprendrez à transmettre votre savoir, planifier et concevoir des projets de formation. À l’issue, vous obtiendrez un certificat de formateur en milieu du travail. Cette formation à temps partiel est offerte le soir ou en fin de semaine. Travailleur autonome, vous exercerez en entreprise ou trouverez une salle de formation à louer pour dispenser votre enseignement.

Obtenir un DEP

En deux ans maximum, parfois moins selon les formations, vous obtiendrez un diplôme professionnel reconnu sur le marché de l’emploi. Les entrées sont continues tout au long de l’année et vous continuez à travailler pendant vos études pour subvenir à vos besoins. De nombreux secteurs d’activités sont couverts par ces formations : commerce, administration, tourisme, communication, bâtiment, électrotechnique, informatique, santé, soins esthétiques…

L’attestation d’études professionnelles (AEP)

L’attestation d’études professionnelles peut être une étape avant le DEP mais elle peut aussi se suffire à elle-même. Elle est délivrée après 250 à 750 heures de formation selon le module choisi. Ces études sont gratuites et destinées aux personnes licenciées ou sans emploi, mais aussi à celles qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences. Là encore, les domaines professionnels sont variés : administration, commerce, entrepreneuriat, mécanique, mode, beauté, tourisme, santé… Il faut se renseigner auprès de chaque site de formation pour connaître l’offre.

L’attestation d’études collégiales (AEC)