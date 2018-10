Ouverture officielle du Millenia Spa Urbain au Delta Trois-Rivières

C’est avec une immense fierté que madame Melyssa Milette et monsieur Francis Bouchard ont procédé hier à l’ouverture officielle du tout nouveau Millenia Spa Urbain. Situé à l’intérieur du Delta Trois-Rivières par Marriott, au cœur du centre-ville, ce centre de santé a tout pour plaire aux visiteurs de toutes générations. Ayant nécessité des investissements de plus d’un million, ce spa chic s’adressera tout autant aux clients de l’hôtel qu’aux adeptes de détente et de soins de santé provenant des quatre coins du Québec.

« Nous voulons que nos clients se sentent en confiance dès qu’ils entrent au Millenia Spa Urbain et qu’ils puissent profiter d’un moment de détente unique à chacune de leur visite. Pour nous, il ne fait aucun doute que notre concept révolutionnaire attirera bon nombre d’adeptes, car il offre une pause euphorique au corps humain dans le rythme effréné de la vie moderne », souligne Melyssa Millette, copropriétaire du Millenia Spa Urbain.

DES SERVICES POUR TOUS LES GOÛTS

Véritable havre de paix, le Millenia Spa Urbain est l’endroit parfait pour cajoler le corps de la tête aux pieds. À l’intérieur, la clientèle a accès, en plus du spa et de la piscine, à une gamme complète de services tels épilation au laser, maquillage, pédicure et manucure, soins du visage, exfoliation, massothérapie, douche à l’italienne, etc. On y retrouve également une énorme banquette à pédicure, idéale pour les soirées de filles accompagnées d’un verre de bulles, et des salles de massage multitandem permettant d’être jusqu’à quatre personnes à la fois. Bien plus qu’un spa, Millenia Spa Urbain offre aussi un salon de coiffure utilisant les produits professionnels Kevin Murphy.

Connecté à la réalité moderne, le Millenia Spa Urbain offre à sa clientèle la possibilité de prendre rendez-vous pour des soins express grâce à une application mobile ou par l’intermédiaire de son site Internet. Au total, plus d’une trentaine de personnes sont dédiées au Millenia Spa Urbain afin de faire vivre une expérience inoubliable à tous les clients. À noter que le stationnement est gratuit pour l’ensemble de la clientèle.

À PROPOS MILLENIA SPA URBAIN

Millenia Spa Urbain est un centre de soins situé au 245, rue Saint-Georges, suite 2, Trois-Rivières, dans l’édifice du Delta Trois-Rivières par Marriott. Accessible et adapté à tous les styles de vie, le spa offre des soins performants avec une conscience écologique. Millenia Spa Urbain est un centre vert qui a comme partenaire Green Circle.