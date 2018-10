Forte du succès de son programme d’épicerie en ligne, Loblaw est heureuse d’étendre le service PC Express, à sa bannière à escompte Maxi. Lancé d’abord à titre de projet pilote dans huit magasins, le service d’épicerie en ligne est maintenant offert au magasin Maxi de Trois-Rivières situé sur le boul. Jean XXIII.

Ce programme est un moyen pratique pour les clients d’épargner du temps en faisant leur épicerie en ligne puis en ramassant leur commande au moment qui leur convient. Le personnel dédié de Maxi, composé d’experts spécialement formés, prépare les commandes en fonction des préférences de chaque client, et les leur remet lorsque ceux-ci sont prêts à se présenter en magasin, sur le chemin du retour après le travail par exemple.

« Maxi est reconnue pour être imbattable au niveau des économies d’argent que l’on peut y réaliser. Le service d’épicerie en ligne PC Express cadre parfaitement avec la mission de la bannière puisqu’il permettra maintenant à la clientèle d’économiser aussi du temps, une denrée précieuse qui se fait de plus en plus rare de nos jours, a déclaré Patrick Blanchette, Vice-président pour les bannières Maxi et Maxi & Cie. Je suis convaincu que ce modèle trouvera écho auprès des clients, notamment ceux de la nouvelle génération, qui sont très conscients de la valeur de leur portefeuille et qui préfèrent déjà de beaucoup se tourner vers l’achat en ligne pour se procurer quantité de produits de consommation courante, a-t-il ajouté. »

Faire une épicerie en ligne PC Express est très simple. Il suffit de se rendre sur le site Maxi.ca, de créer son profil, puis de sélectionner les produits désirés, tout en bénéficiant des mêmes bas prix et des mêmes spéciaux qu’en magasin. Ne reste plus par la suite qu’à choisir une plage horaire, disponible le jour même à l’intérieur d’une fenêtre de quatre heures, puis de se présenter en magasin pour récupérer sa commande au kiosque PC Express. Des frais de 3 $ s'appliquent, peu importe l'heure de ramassage choisie.

Le service d’épicerie en ligne offerte sur Maxi.ca offre une expérience numérique d’une valeur ajoutée complète : les clients peuvent y lier leur compte PC OptimumMCpour profiter d’offres personnalisées et accumuler des points, utiliser la fonction Épicerie Express pour trouver en un seul endroit les articles achetés antérieurement en magasin ou en ligne, ou recourir à l’outil de création de panier pour créer une liste d’épicerie.

Rappelons que le service d’épicerie en ligne PC Express est aussi offert dans plus de 70 magasins Provigo partout en province, à l’adresse Provigo.ca.