La succursale Jean Coutu du boulevard Sainte-Madeleine à Trois-Rivières est honorée

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. a souligné hier la contribution exceptionnelle et l’excellence du travail de l’équipe de la succursale Jean Coutu située au 200, boulevard Sainte-Madeleine à Trois-Rivières en lui remettant le prestigieux trophée Excell-Service.

« La remise d’un tel trophée est pour nous une occasion de remercier non seulement les pharmaciens propriétaires, messieurs Jean-François Gauthier et Alexandre Rivard, mais également tous leurs employés pour leur accomplissement. Les résultats de l’équipe sont remarquables et c’est avec fierté que nous leur remettons ce trophée », a déclaré Marie-Chantal Lamothe, vice-présidente Ressources humaines, Groupe Jean Coutu, présente sur place lors de la remise.

Synonyme d’excellence au sein du réseau PJC Jean Coutu, le trophée Excell-Service récompense la succursale qui a offert un service hors pair à sa clientèle. La recherche de l’excellence des employés travaillant dans cette pharmacie affiliée au réseau PJC Jean Coutu a donné l’occasion à cette dernière de se démarquer de la concurrence.

