5 facteurs qui changent le prix d’une rénovation de salle de bain

Les salles de bain des catalogues font rêver et pourtant, ce rêve peut devenir réalité si vous décidez de vous lancer dans un projet de rénovation. Adieu la salle de bain conformiste qui ressemble à toutes les autres. Désormais, vous voulez une salle de bain pratique, moderne et confortable.

Il serait intéressant de vous poser quelques questions, notamment en matière de budget, car rénover une salle de bain coûte cher. Une bonne planification est la clé pour réussir un projet de rénovation, alors détaillez au maximum les améliorations que vous souhaitez apporter avant d’établir votre budget. Il est recommandé d’ajouter 10 à 15% au budget initial parce qu’on a toujours tendance à dépenser plus que prévu (rarement moins).

Parce que vous voulez organiser au mieux le projet de rénovation de votre salle de bain, voici 5 éléments auxquels il faudra veiller pour ne pas dépasser votre budget.

Rénover plusieurs éléments à la fois

Décider de rénover la salle de bain dans son intégralité n’est pas forcément réaliste. Mieux vaut privilégier un ou deux travaux conséquents, comme le remplacement d’une baignoire ou l’installation d’un nouveau revêtement pour le sol, plutôt que de se concentrer sur plusieurs petits travaux qui ne se démarqueront pas forcément une fois les travaux terminés.

Notez que certains travaux coûtent plus cher en raison de leur complexité ainsi que l’expertise nécessaire pour les réaliser, d’où l’importance de faire des soumissions auprès des entrepreneurs pour avoir une idée plus précise du coût des travaux de construction. Il est recommandé de comparer 3 à 4 soumissionnaires avant de choisir l’entrepreneur avec qui vous ferez affaire.

Changer la configuration de la salle de bain

Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que le fait de changer l’emplacement de la baignoire, du lavabo ou des toilettes augmentera de manière inévitable les frais de rénovation de votre salle de bain.

Changer un système de plomberie est un processus assez complexe qui requiert beaucoup de temps. Il est donc logique que le coût de la main-d’œuvre augmente, tout comme le délai pour terminer les travaux. Vous l’aurez compris, il est conseillé d’éviter de changer la configuration de la salle de bain pour réduire les frais.

Opter pour des matériaux de qualité (ou pas)

Dans le monde de la construction, les matériaux esthétiques, écologiques, solides et durables sont souvent les plus chers. D’ailleurs, dans une salle de bain, c’est sûrement ce qui influence le plus le prix.

Un revêtement de sol en pierre naturelle coûte environ 100$ le pied carré, alors qu’un revêtement en vinyle coûterait seulement 5$ du pied carré. Lorsqu’on rénove une salle de bain, on doit aussi faire des choix quant à la qualité des matériaux utilisés, alors informez-vous sur les caractéristiques et la durée de vie des matériaux que vous achetez en fonction de vos goûts, vos besoins et bien sûr votre budget.

Dans le cadre d’une rénovation de salle de bain, le choix des éléments se fait en fonction de la résistance à l’humidité et aux éclaboussures. Pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps en entretien ménager, mieux vaut se tourner vers des matières résistantes à l'eau et faciles à nettoyer.

Céder aux dépenses imprévues

On ne le répètera jamais assez, un projet de rénovation est avant tout une question de planification. Les «coups de cœur» sont souvent responsables des dépassements de budget, puisqu’ils font rarement partie du budget initial. Alors pour ne pas vous retrouver sans financement pour terminer la rénovation de votre salle de bain, il est recommandé de se permettre un maximum d’UNE dépense folle et d’équilibrer les frais en dépensant moins sur un autre élément.

Oublier de prévoir un budget pour les accessoires

Un nouveau lavabo, de nouveaux meubles pour le rangement, une nouvelle douche, tel est le budget que vous aviez prévu. Toutefois, après avoir aménagé la nouvelle salle de bain, on se rend rapidement compte qu’un changement d’accessoires sera nécessaire pour mettre en valeur les changements effectués.

Vous allez rapidement vous rendre compte que les prix des accessoires varient du plus bas au plus faramineux. Alors méfiez-vous, car vous pourriez vous faire prendre au jeu en faisant des achats qui exploseront votre budget.

Sachez enfin qu’il existe des designers d’intérieur qui peuvent vous aider à agencer votre salle de bain à différents degrés. Ils peuvent être mandatés pour penser le design de la rénovation de A à Z, tout comme ils peuvent intervenir uniquement à la fin du processus avec les accessoires et les décorations finales.

SoumissionRénovation.ca