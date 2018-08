Les différents types de pare-brise

Autrefois, les voitures étaient équipées de pare-brise constitués d’une unique feuille de verre trempé. Le pare-brise de voiture avait comme seule fonction la protection des occupants du véhicule des divers dangers de la route. Depuis plusieurs années, cependant, les exigences en matière de sécurité se sont modifiées et les usages également, et les pare-brise ne font pas exception à la règle. Saviez-vous qu’il existe une multitude de types de pare-brise sur le marché?

La sécurité des passagers : une exigence

Outre les modifications de forme auxquelles ils ont été soumis, il existe une règlementation très stricte sur le marché nord-américain concernant les pare-brise des véhicules. Les vitres de voitures sont feuilletées et laminées afin d’accroître la résistance du verre, pour prévenir un éventuel éclatement de celui-ci qui risquerait de blesser les passagers. Les fabricants doivent aussi respecter certaines normes quant à la transmission de la lumière (moins de 70% de la lumière extérieure). L’essentiel demeure la sécurité des automobilistes.

Le confort avant tout

Malgré tout, les exigences des conducteurs et des passagers se modifient constamment et on retrouve aujourd’hui sur le marché des pare-brise toute une gamme de produits adaptés à l’utilisation et aux critères des automobilistes. Ainsi, si vous devez procéder au remplacement de votre pare-brise, prenez le temps d’évaluer les différentes options qui s’offrent à vous. Par exemple, il existe des pare-brise athermiques ayant pour but de diminuer la chaleur dans l’habitacle en filtrant les rayons du soleil. Vous évitez ainsi d’utiliser de façon abusive la climatisation et profitez d’une température plus confortable à l’année. Certains pare-brise sont aussi dits acoustiques : ils sont constitués de deux couches de verre et d’une couche de plastique. Ces derniers permettent d’augmenter le degré d’insonorisation de votre voiture afin de réduire les bruits du moteur et du vent, ce qui a pour effet d’augmenter le confort sonore des passagers.

Au Québec, les automobilistes doivent composer avec des températures hivernales qui entraînent la formation de buée ou de givre sur les vitres. Avec un pare-brise chauffant, vous diminuez le temps passé à gratter les vitres de votre voiture le matin avant d’aller travailler (de précieuses minutes que vous pouvez récupérer en sommeil supplémentaire). Pour vous aider à affronter les conditions climatiques, il y a aussi des pare-brise munis d’une solution antiadhérente qui permet d’améliorer votre visibilité lorsque vous êtes aux prises avec la pluie, le brouillard ou de la poussière.

Bref, la technologie que peut contenir une vitre est pratiquement infinie et il existe une panoplie de gadgets sur le marché pour améliorer votre confort de conduite. Informez-vous auprès d’un spécialiste pour savoir quelles options s’offrent à vous.