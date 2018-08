Astuces pratiques pour améliorer l’insonorisation du plafond et du plancher

Que ce soit parce que votre voisin d’appartement, à l’étage supérieur, a trois enfants qui passent leur temps à jouer à la tag en tapant bien fort des talons alors que vous tentez de souper dans le calme, ou parce que votre fils met sa musique très fort dans la chambre attenante au salon alors que vous revenez d’une journée de travail épuisante, toutes les raisons sont bonnes pour améliorer l’insonorisation des plafonds et des planchers de votre environnement. Il en va en effet de votre qualité de vie! C’est pourquoi nous vous proposons quelques astuces pratiques pour réduire efficacement le bruit [CP1] dans votre demeure.

D’abord, il est important de savoir qu’il existe différents types de bruit : les sons ambiants, qui se propagent dans l’air (sonnerie d’un téléphone, voix humaines, aboiements, télévision, etc.), et les bruits d’impacts qui sont produits par des pas ou des objets qu’on échappe au sol, par exemple, et qui créent des vibrations dans les murs ou les plafonds.

Pour les propriétaires

Si vous êtes propriétaire de votre maison ou d’un immeuble, vous voudrez peut-être investir de l’argent pour régler définitivement votre problème de pollution sonore. La méthode la plus sûre consiste à démolir et à reconstruire les murs en y insérant de l’isolant de fibre, soit en coussins ou en vrac, pour absorber le son. On peut aussi construire un second mur ou un second plafond par-dessus celui existant en insérant de la laine isolante entre ceux-ci. Pensez aussi à vérifier vos portes : les portes standard laissent davantage passer le bruit que les portes pleines. Vous pouvez aussi ajouter un coupe-froid et un seuil tombant à votre porte pour en augmenter l’insonorisation.

Pour les locataires

Si vous êtes locataire d’un appartement, vous ne voudrez sans doute pas dépenser trop d’argent pour améliorer l’insonorisation de votre espace de vie, sans compter que le propriétaire de l’immeuble ne sera peut-être pas d’accord avec vos projets de construction. Par chance, il existe plusieurs astuces peu dispendieuses et faciles à mettre en application pour réduire les bruits ambiants (soit ceux produits par vos voisins ou les vôtres). Ainsi, la simple installation de feutres sous les pattes de vos chaises et de vos meubles permet de réduire considérablement le bruit que vous faites en les déplaçant. Il est également conseillé d’investir dans l’achat d’une moquette ou d’un tapis, soit pour l’entrée, pour votre chambre ou votre salon : en plus d’être très tendance, les tapis sont doux pour les pieds, ajoutent une touche décorative intéressante et étouffent le son de vos pas. Il s’agit d’une astuce idéale pour l’insonorisation des planchers de ceux qui marchent « du talon ». Pensez aussi aux rideaux. En plus de leur utilisation habituelle pour couvrir vos fenêtres, vous pouvez les placer contre vos murs pour améliorer leur insonorisation. Notez que le caoutchouc et le tapis sont deux excellents moyens d’amortir les vibrations et amélioreront à coup sûr l’insonorisation de votre appartement.