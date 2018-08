Quelles sont les pannes électriques les plus fréquentes en industrie?

Peu importe que votre demeure soit récente ou qu’elle ait été construite il y a plusieurs décennies : les pannes électriques font partie des maux de tête de tout propriétaire. Les causes des pannes d’électricité sont nombreuses mais, bien que certaines d’entre elles ne puissent être prévues, il est possible d’en prévenir plusieurs. Découvrez quelles sont les pannes électriques auxquelles vous aurez sans doute à faire face un jour, et pourquoi vous devrez tôt ou tard faire appel aux services d’un électricien spécialisé!

Les causes des pannes d’électricité

La plupart des pannes électriques surviennent à cause de problèmes dits « naturels », par exemple lors de conditions environnementales exceptionnelles (incendies ou inondations), ou pendant les intempéries (vents forts provoquant le déracinement d’arbres, orages avec des éclairs pouvant frapper les équipements électriques, neige ou glace s’accumulant sur les fils, feu ayant pris sur les poteaux en bois ou les structures, etc.). En fait, tout ce qui entre en contact direct avec les fils électriques peut potentiellement causer une panne. Ainsi, certains courts-circuits peuvent être causés par les animaux qui touchent aux lignes électriques. Les oiseaux, lorsqu’ils se perchent sur les transformateurs ou sur les lignes électriques, peuvent aussi faire sauter les fusibles.

Les humains sont à l’origine de plusieurs pannes : accidents de la route impliquant des véhicules qui sont entrés en collision avec des poteaux, fils souterrains accidentellement coupés lors de travaux d’excavation, objets qui sont restés pris dans les fils (tels que cerf-volant, ballon ou autre)… Les causes sont multiples! Notez que les pannes d’équipement sont également régulièrement constatées, que ce soit à cause d’une surchauffe du système électrique, de la vétusté des installations, d’un dysfonctionnement ayant à l’origine des branchements mal effectués ou d’autres problèmes techniques du matériel utilisé en industrie.

Pourquoi est-il important d’avoir recours à un maître électricien

En industrie, il est primordial d’assurer le bon fonctionnement de la machinerie et de l’équipement. Or, les pannes d’électricité peuvent endommager de manière importante l’équipement industriel. C’est pourquoi il est important de vous informer auprès d’un électricien industriel pour l’installation et l’entretien de votre système électrique. Un maître électricien possède une formation spécialisée qui en fait un professionnel en matière d’électricité. Il saura vous conseiller quant aux solutions les mieux adaptées à votre bâtiment en tenant compte des exigences et règlements en vigueur dans le domaine, tout en vous permettant de bénéficier de ses connaissances et des plus récentes innovations technologiques en matière d’électricité.