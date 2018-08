SEO : tout savoir sur le référencement organique

Article commandité

SEO, référencement naturel, référencement organique, optimisation de site web. Mais à quoi réfèrent toutes ces expressions sorties d’ailleurs? Vous comprendrez assez vite que n’importe quelle entreprise qui espère une quelconque visibilité en ligne devra se conformer aux exigences du marketing digital. D’ailleurs, le SEO en fait partie.

Le référencement organique ou naturel renvoie à des techniques de rédaction visant à se démarquer auprès des moteurs de recherche. On parle alors de rédaction SEO (Search Engine Optimization). Le but du SEO est de produire un contenu pertinent aux yeux des moteurs de recherche afin d’améliorer le positionnement de son site internet.

Référencement naturel et référencement payant

La rédaction SEO est une pratique qui requiert du temps et beaucoup d’efforts, mais elle est gratuite. Si vous manquez de temps et que vous disposez d’un budget à consacrer au marketing en ligne, alors le référencement payant pourrait être une bonne option pour améliorer le classement de votre site web sur les moteurs de recherche. Google Ads (anciennement Google AdWords) est un outil en ligne vous permettant d’obtenir de la visibilité pour votre site sur une courte période. Cependant, attention à ne pas en abuser car vous payez à chaque fois qu’un utilisateur clique sur votre annonce.

Le classement des moteurs de recherche

Les moteurs de recherche analysent votre contenu de manière très détaillée. Votre site est jugé en fonction de la pertinence des titres, des sous-titres, des mots-clés, de la fiabilité des sources et de la crédibilité des propos que vous publiez. Ces robots sont dotés d’une intelligence artificielle assez développée pour juger votre contenu, alors appliquez-vous!

En complémentarité au référencement organique, il serait intéressant d’utiliser le référencement hors-site (off-site) qui pour sa part, relève de la présence de votre site sur d’autres pages via des liens hypertextes. Par l’intermédiaire de partenariats, vous serez en mesure de placer vos liens sur d’autres sites afin d’augmenter la fréquentation de votre site internet. Avoir un site web dont le trafic est constant contribue fortement à améliorer votre classement sur les moteurs de recherche.

Le choix des mots-clés

La rédaction et la rédaction web sont deux concepts similaires mais distincts qui tendent de plus en plus à se différencier. Un rédacteur rédige pour un seul public cible : les lecteurs. Le rédacteur web rédige quant à lui pour deux publics, les lecteurs et les robots des moteurs de recherche. De ce fait, la lecture doit être agréable pour les lecteurs, sans oublier d’ajouter des mots-clés pour faciliter la compréhension des moteurs de recherche.

Il est important de garder à l’esprit que les mots-clés choisis doivent référer aux termes qui sont fréquemment utilisés dans les requêtes de recherche des internautes. De cette manière, vous augmentez les chances de faire paraître votre contenu dans les résultats de recherche. À ce propos, il existe des plateformes comme KWFinder qui est un excellent outil pour vous guider dans votre recherche de mots-clés.

Pourquoi mesurer les résultats?

Après avoir fait un effort particulier, il est toujours plaisant de pouvoir mesurer ses résultats pour déterminer les points à améliorer. Google Analytics vous permet d’identifier les publications qui ont reçu le plus de visites ainsi que le taux de conversion global du site web. Ainsi, vous serez en mesure de déterminer quelles sont les pages les plus efficaces et de quelle manière vous pourriez améliorer celles qui le sont moins.

Le référencement organique demande du temps et de l’énergie. Comptez au minimum six mois avant de voir paraître les premiers résultats à l’issu d’une optimisation de contenu. De la même manière, le référencement est un travail constant, alors ne vous reposez jamais sur vos lauriers et travaillez continuellement votre contenu. Dans le cas contraire, d’autres sites pourraient vous dépasser dans le classement, ce qui serait vraiment dommage après tous ces efforts fournis.

