La Ville de Shawinigan rappelle que l’île du lac des Piles est une propriété municipale zonée aire naturelle

Des employées de la Division permis, urbanisme et environnement du Service de l’aménagement du territoire ont constaté, récemment, que des déchets (des produits goudronnés et du verre brisé) ont été laissés sur l’île du lac des Piles. Il s’agit d’un acte évidemment interdit qui nuit à l’environnement et passible d’amendes.

La Ville de Shawinigan rappelle que cette île est une propriété municipale zonée « aire naturelle » dans le but de protéger son écosystème ainsi que son couvert forestier. Il est strictement interdit d’y couper des arbres, d’y cueillir des plantes et d’abîmer ses rives.

Le Service de l’aménagement du territoire demande la collaboration du public afin de sensibiliser les utilisateurs du lac des Piles et de nous transmettre toutes informations susceptibles de nous aider à protéger l’écosystème de l’île du lac des Piles.

Pour donner ou obtenir des informations à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le Service aux citoyens en écrivant à [email protected] ou en composant le 819 536-7200.