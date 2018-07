Hydro-Québec annonce la réouverture immédiate du lien interrives de La Gabelle aux cyclistes et aux piétons. Il demeure fermé à la circulation des véhicules automobiles et tout-terrain ainsi que les adeptes d'équitation.

L'objectif est de trouver une solution qui garantira la sécurité des employés de la compagnie et de tous les utilisateurs du lien interrives de La Gabelle. Cette cohabitation sécuritaire est primordiale et demeure le but premier. Hydro-Quénec poursuit ces démarches avec les municipalités concernées et la Sûreté du Québec.

La direction d'Hydro-Quénec explique : « Nous sommes sensibles à l’impact d’une telle fermeture pour les automobilistes qui utilisent quotidiennement le lien interrives de La Gabelle, particulièrement pour tous ceux et celles qui sont respectueux des règles et conscients du privilège que représente ce lien. Toutefois, nous avons besoin de temps pour bien analyser la situation et prendre la meilleure décision. Au terme de cette réflexion, soyez assurés que vous serez informés de sa finalité. »

Contexte

Rappelons que c’est à la suite d’un accident survenu en fin de journée le mercredi 11 juillet 2018 que le lien interrives de La Gabelle a été fermé pour une période indéterminée. Un véhicule n’a pas respecté la ligne d’attente et a passé sur le feu rouge, juste avant que la barrière se referme. Il a circulé à haute vitesse et a frappé un de nos employés. Heureusement, l’employé est de retour au travail depuis le mercredi 18 juillet. Ce type d’événement impliquant des automobilistes avec des comportements inadéquats et non sécuritaires n’est pas le premier. Plusieurs moyens ont déjà été mis en place pour renforcer la sécurité sur le lien interrives de La Gabelle et sensibiliser les utilisateurs.

La sécurité est notre priorité, pour nos travailleurs et tous les autres utilisateurs de ce passage.

L’information à jour quant à l’utilisation du lien interrives de la Gabelle est accessible sur le site Web d'Hydro-Québec: www.hydroquebec.com/gabelle.